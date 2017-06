Une Américaine pousse son collège à fournir serviettes et tampons aux élèves

publié le 26/06/2017 à 11:06

Il n'y a pas d'âge pour protester. Une américaine de 14 ans l'a prouvé dernièrement en obligeant son collège de Washington à fournir des tampons et des serviettes gratuitement à ses élèves. Un jour pendant ses règles, Cordelia Longo sort de son cours pour changer sa protection hygiénique, explique Teen Vogue. Arrivée dans les toilettes de son établissement, elle remarque que toutes les machines (payantes) sont cassées : elle n'a aucun moyen de trouver un tampon ou une serviette.



Ne comprenant pas ce manque de considération, elle écrit une lettre à l'administration de son collège. "Le papier toilette et les mouchoirs sont utilisés pour des fonctions naturelles du corps",explique-t-elle : "Les serviettes et les tampons sont aussi nécessaires pour répondre au fonctionnement normal de l'organisme. La seule différence est que ce sont seulement les filles qui en ont besoin. Les filles ne choisissent pas d'avoir leurs règles. Donc les filles sont pénalisées et doivent payer pour une fonction de leur corps qu'elles ne peuvent pas contrôler".

Cordelia Longo accompagne sa lettre d'une pétition, signée par cent personnes, à la fois des élèves et des professeurs, des hommes et des femmes. La mobilisation qu'elle a obtenue lui permet de faire plier son collège : il donne son accord non seulement pour réparer les machines, mais aussi pour les rendre gratuites. Un petit pas pour l'établissement, mais un grand pas pour la normalisation des menstruations.