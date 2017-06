Elle explique pourquoi elle ne se rase plus les jambes depuis un an

L'été approche et avec lui, la joie de pouvoir se découvrir les jambes. Alors que les conventions sociales n'imposent pas aux hommes de sortir avec des membres lisses comme une peau de dauphin lorsqu'ils décident de se parer d'un short par exemple ; les femmes doivent quant à elles passer par ce rituel : celui du rasage de jambes en vitesse dans la douche ou du rendez-vous chez l’esthéticienne quand elles souhaitent adapter leur garde-robe au temps qu'il fait dehors.



Car c'est un fait : une femme poilue des jambes, ça attire le regard, le jugement et les critiques. La blogueuse Morgan Mikenas, 20 ans, en a d'ailleurs fait le frais et pas qu'une fois. Cela fait un an que cette adepte du fitness partage son quotidien de fille qui ne se rase plus sur Internet. Elle a beau insister qu'elle ne souhaite pas voir de négativité sur ses différentes plateformes, cela ne repousse en aucun cas les haters et autres trolls des Internets. Tant pis pour eux, Morgan Mikenas ne repassera pas par la case jambes lisses. Voici pourquoi.

Se sentir "plus forte"

C'est par "désagrément" que la jeune femme a dit oui à la pousse de ses poils corporels. "C'est inutile [de se raser]", a-t-elle confié dans une interview à Vice, avant d'ajouter : "J'ai l'impression qu'il s'agit d'un acte de soumission à la culture largement dominée par les hommes".

Megan souhaite prendre ses décisions pour elle-même et de son point de vue, se raser les jambes la rend "moins forte".



Elle explique à Vice : "Quand tu prends une décision pour les autres et que celle-ci à un impact direct sur la perception qu'ont les autres de toi, une perception qui te rends 'belle et sexy', tu perds de ton pouvoir", assure celle qui a publié sur sa chaîne YouTube, une vidéo où elle explique qu'elle ne souhaite pas critiquer celles et ceux qui se rasent les jambes mais seulement expliquer en quoi, la concernant, ne plus céder aux appels du rasoir l'a aidée à être mieux dans sa peau.



Le discours de Megan défie les stéréotypes féminins comme masculins et questionne sur nos pratiques collectives comme individuelles. À méditer.