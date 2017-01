VIDÉO - "Solange te parle" dit qu'elle est mal dans sa peau (mais ça fait du bien)

publié le 17/01/2017 à 11:13

"D'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours regardée vivre." Solange te Parle, si vous ne la connaissez pas encore, c'est le genre de Youtubeuse un peu intello qui s'observe, se raconte d'une voix monocorde en mâchant ses mots. Les internautes l'adorent ou la détestent. Parce que Solange te Parle ne laisse pas indifférent.



Sur sa chaîne YouTube, la comédienne - de son vrai nom Ina Mihalache - se dévoile en trentenaire un peu weird et pleine de contradictions. C'est ce qu'elle raconte dans sa dernière vidéo, "Mal dans ma peau", qu'elle a partagée sur la plateforme de vidéos le lundi 16 janvier. "Je fais du yoga presque tous les jours mais cela ne résout pas mon malaise", poursuit Solange. Parce qu'aujourd'hui, la Youtubeuse fait "partie d'un groupe", une situation qui la fait "se remettre en question".

Finie l'indépendance du free-lance, bonjour le retour à l'adolescence : Solange te Parle évoque sans complexe toutes les petites gênes qu'elle subit au quotidien par rapport à son corps et aux obligations sociales qu'elle doit remplir maintenant qu'elle a repris les études. Une vidéo qui fait du bien à voir parce que, comme elle le dit elle-même sur Twitter :