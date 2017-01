publié le 16/01/2017 à 16:14

C'était une journée comme une autre pour Buffy Mars, blogueuse culture et lifestyle qui "aime bien causer féminisme". Proche de sa communauté, la jeune femme raconte sur Twitter ses aventures de premier appartement. De la signature du bail à l'agencement des meubles, en passant par l'installation de sa box Internet, ce lundi 16 janvier, le quotidien de Buffy Mars est plein de (mauvaises) surprises.



Lundi, 8h, deux techniciens de Orange viennent à son domicile. Buffy Mars raconte sur son compte (désormais privé) Twitter qu'elle attend sagement sur son canapé car elle a "deux inconnus chez [elle]". Quelques heures plus tard, alors que les techniciens sont partis, que Buffy Mars peut enfin profiter d'un accès à Internet, la jeune femme reçoit un SMS :

"Rebonjour, c'est le technicien orange. Juste pour vous dire que vous étiez très jolie et que vous avez un très beau sourire. J'ai pas osé devant mon collègue en formation. Et c'est pas très pro. Voilà désolé pour la gêne...".



Une capture d'écran que Buffy Mars accompagne de ce commentaire : "Voilà pourquoi je hais quand des techniciens viennent chez moi."

La blogueuse ajoute dans un message Twitter : "Je suis hors de moi. D'où tu utilises mon numéro pour faire ça. Et moi ce matin qui disait que je me sentais super mal d'être alone.", avant de partager sa réponse au technicien : "Bonjour. En effet ce n'est pas très pro. J'ai pris contact avec le service réclamation orange. Cela va être remonté à votre service. Très bonne journée."

Un acte tout simplement illégal

L'histoire aurait pu s'arrêter là mais c'était sans compter l'intervention de certains internautes, remettant en cause la légitimité de la réaction de Buffy Mars. "Réaction excessive", "impitoyable", les mentions et insultes pleuvent dans son fil d'actualité. À croire que beaucoup d'internautes ne savent pas qu'utiliser les données d'un client à des fins personnelles est illégal.

Petit moment "Loi Informatique et Libertés".

C'est cadeau. pic.twitter.com/atJu21O04t — Gala (@UnPiedCasse) 16 janvier 2017

En partageant son histoire, Buffy Mars s'est alors retrouvée en Trending Topics France (les sujets les plus commentés du moment) sur Twitter. Tandis que les uns l'accusent d'exagérer, d'autres internautes ont manifesté leur soutien et partagé leurs propres histoires de harcèlement à domicile (même si Buffy n'a jamais parlé de "harcèlement" la concernant) et par des professionnels via le hashtag #harcelementdomicile.



"Je propose de lancer #harcelementdomicile pour que les femmes témoignent (et que ça dilue le harcèlement pour la concernée)", écrit CrêpeGeorgette, personnalité féministe sur Twitter, suivie par plus de 10.000 personnes.

Je propose de lancer #harcelementdomicile pour que les femmes témoignent (et que ca dilue le harcèlement pour la concernée). — CrêpeGeorgette (@valerieCG) 16 janvier 2017

Les témoignages sont lancés.

Chambre d'étudiante située au rez-de-chaussée. Un mec a déjà essayé de me draguer avec insistance *à ma fenêtre* #harcelementdomicile — Babbelcause (@Babbel_cause) 16 janvier 2017

#harcelementdomicile je repense à ce merveilleux plombier qui m'a proposé de le payer en nature plutôt qu'en liquide. — Theebee (@K_dpe) 16 janvier 2017