VIDÉO - Gigi Hadid assume ses poils sous les bras pour le magazine "Love"

publié le 12/12/2017 à 14:08

Un jour, une photo, un mannequin. Ce lundi 11 décembre, Love Magazine a dévoilé un nouveau cliché de son célèbre et attendu calendrier de l'Avent. Pour ce onzième jour, la publication américaine a décidé de mettre en avant le mannequin américain Gigi Hadid dans une mise en scène pour le moins inattendue.



Cette dernière se présente dans une vidéo dans laquelle on la voit en sportive en plein entrainement. Gig Hadid boxe en direction de la caméra. Une métaphore selon ses propres mots de "toujours repousser les frontières". Les frontières de l'être humain mais peut-être - et surtout - celles des stéréotypes de genres et des injonctions liées à la beauté des femmes.

Car dans cette vidéo, certaines et certains l'auront peut-être remarqué : les aisselles de Gigi Hadid ne sont pas parfaitement épilées. Une prise de position largement applaudie par la communauté du magazine, teintée de quelques critiques : "Bien sûr, ils veulent nous montrer un mannequin à la beauté 'naturel' et des kilos de maquillage".

Le mannequin de 22 ans rejoint ainsi d'autres personnalités ayant elle-aussi fait l'éloge de leurs poils sous les bras : Miley Cyrus, Madonna, Jemima Kirke, Lady Gaga ou encore Julia Roberts.