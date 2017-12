publié le 08/12/2017 à 18:14

Stop aux standards de beauté imposé par les grandes maisons de lingeries ou les magazines. C'est le message qu'a voulu diffuser un groupe de femmes, réunies à l'initiative de la top engagée KhrystyAna pour un défilé en sous-vêtements en plein cœur de Manhattan, sur Times Square à New York, le samedi 2 décembre.



#TheREALcatwalk : c'est ainsi qu'a été nommée cette action, ce qui signifie "le vrai podium". Une action militante qui s'est inscrite comme une forme de réponse au spectacle annuel de la marque de lingerie Victoria's Secret. C'est en tout cas ce qu'a souligné KhrystyAna dans une interview accordée à Yahoo!, le 5 décembre : "Beaucoup de femmes se sentent particulièrement découragées par leurs corps et leurs visages après avoir regardé ce spectacle, qui les pousse à s’auto dénigrer encore et encore, a-t-elle déploré. Ce samedi [2 décembre, ndlr] […] beaucoup de volontaires organiseront un défilé de lingerie en mode guérilla, au milieu de Times Square. Ces femmes défileront pour toutes les femmes pour promouvoir un seul standard de beauté : être soi-même. Parce qu’être soi-même est la définition de la beauté."

Un message percutant et encourageant qui a conquis de nombreuses femmes venues défiler en sous-vêtements. Si certaines ont reconnu dans leur publication sur Instagram combien cela avait été difficile de venir défiler ainsi, le fait d'être entourées par d'autres et de partager la même vision les a immédiatement soulagées et renforcées dans leur démarche. Et cette action aura donné naissance à de magnifiques clichés que l'on retrouve sur les réseaux sociaux à partir du hashtag #TheREALcatwalk.

Today at #theREALcatwalk in time square. I’m not going to lie, I was extremely nervous about walking in the middle of time square wearing lingerie but all I can remember was all of these amazing women and the smiles on their face and I was happy! #becauseitsmybody Une publication partagée par Denise Mercedes (@denisemmercedes) le 2 Déc. 2017 à 20h39 PST