Wonder Woman devrait-elle avoir les aisselles poilues ?

Un détail dans une toute nouvelle bande-annonce fait polémique. Ce film, c’est un futur blockbuster, ayant pour héroïne la célèbre Wonder Woman. Wonder Woman, outre son lasso magique, sa super force et ses bracelets qui résistent aux balles et à toutes les attaques possibles et imaginables, c’est d’abord une Amazone. Elle a grandi sur une île coupée du monde, où seules des Amazones - d’autres femmes et exclusivement des femmes - vivent dans une société matriarcale.



Problème : dans ce trailer, Wonder Woman arbore tous les codes de la mode et de l'esthétique imposés pour les hommes occidentaux d’aujourd’hui. Lèvres rouges, sourcils, jambes et aisselles parfaitement épilés… Et ça… Ça interroge fortement les internautes.

"J'aurais aimé que Wonder Woman soit poilue des aisselles. Elle a grandi sur une île peuplée de femmes sans aucune promotion du chic", tweete par exemple Laura. D’autres se sont risqués à des montages avec des aisselles particulièrement velues.

Leaked screenshot reveals what Wonder Woman's armpits looked like before they were digitally altered by the patriarchy. pic.twitter.com/V4nZ07heaj — ¿¿¿ (@martian_munk) 18 mars 2017

Certains se sont chargés de l’humour pour faire descendre la pression. Patrick par exemple : "Les gens s'agacent que Wonder Woman n'ait pas de poils sous les bras parce que ce n'est pas réaliste. Elle soulève des voitures et vole". Certains en ont profité aussi pour signaler qu'il s'agissait là de la première super-héroïne à avoir un grand film après des dizaines de héros masculins et qu'Internet ne pouvait s'empêcher de s'appesantir sur son physique...