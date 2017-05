Après Kate Moss, sa fille se lance à son tour dans le mannequinat

publié le 05/05/2017 à 10:18

Telle mère, telle fille. La voie du mannequinat est toute tracée pour celle qui a hérité du talent de Kate Moss. Sa fille, Lila Grace Moss, fait son entrer sur le podium du monde de la mode. Après la carrière impressionnante - et toujours en cours - de sa maman, la jeune fille de 14 ans doit avoir quelques portes ouvertes. Surtout, sa mère a mis la barre haute.



Pour son premier shooting publicitaire, la fille de Kate Moss et Jefferson Hack, fondateur de Dazed Media, pose sur Instagram pour la marque The Braid Bar, spécialisée dans les accessoires pour les cheveux. On la voit en premier plan, tressée, le visage complètement dégagé, et qui laisse entrevoir un certain air de famille. Elle apparaît accompagnée d'une autre fille de, celle de Mick Jones, Stella, guitariste du groupe The Clash.

Sneak peak from our new summer menu ¿the LILA and the STELLA coming soon¿modelled by our #braidbaes @lilabelle_moss @stellykj ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Une publication partagée par THE BRAID BAR (@the_braid_bar) le 3 Mai 2017 à 0h16 PDT

On avait déjà vu la graine de star poser en compagnie de sa mère en couverture du prestigieux Vogue Italia en juin 2016, dans une photo toute en sobriété.

Une publication partagée par Vogue Italia (@vogueitalia) le 6 Juin 2016 à 6h13 PDT