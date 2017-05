Les mannequins sont-ils trop maigres ?

publié le 29/05/2017 à 15:27

Robert souhaite connaître les véritables attributions et pouvoirs des députés.

Marie-Christophe s'indigne de la taille toujours toujours plus fines des mannequins.

Enfin, Jean-Pierre souhaite s'entretenir avec Philippe Bouvard des vertus du jeu d'échec.

Cécile Hautefeuille "La Machine Infernale. Pôle emploi, mon amour"

Témoignages, enquêtes, rencontres des principaux acteurs...La journaliste Cécile Hautefeuille s'est immergée dans les méandres de Pôle Emploi.

Emmanuel Laurin trie les déchets à la nage

Ce jeune homme, originaire de Dijon s'est lancé un défi : nager 120 km en reliant Marseille à Toulon, tout en ramassant les déchets qu'il croiserait sur la route. Son but : sensibiliser le grand public à la pollution de la Mer Méditerranée.







Posez votre question à Philippe Bouvard







Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.