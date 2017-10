publié le 31/10/2017 à 16:58

Une nouvelle option pour les victimes de violences sexuelles. Sandrine Rousseau, ex-élue écologiste, a annoncé sur son compte Twitter avoir créé une adresse mail à destination des victimes de harcèlement et/ou d'agression sexuelle : suisjeseule@gmail.com.



En collaboration avec l'association Parler, Sandrine Rousseau a lancé son appel à "parler à plusieurs" dans un but : permettre aux victimes d'un même agresseur de se retrouver et de se rassembler "pour faciliter un éventuel dépôt de plainte groupé", peut-on lire dans le communiqué de presse dévoilé par l'économiste.

Contactée par Girls, Sandrine Rousseau, l'une des élues qui accusent Denis Baupin de harcèlement sexuel, explique que "savoir que l'on est plusieurs victimes à porter plainte donne beaucoup de force". En un peu plus de 24 heures de mise en service, la boîte mails à déjà reçu une vingtaine de messages.



Elle-même a pu porter plainte contre Denis Baupin parce qu'elles étaient un groupe de femmes, dit-elle, avant de citer également les victimes de Harvey Weinstein.

De la colère à la plainte

À l'origine, il fallait que 8 victimes accusent via cette adresse mail le même agresseur pour pouvoir entrer en contact. "On a réduit à 5", précise Sandrine Rousseau pour qui l'envoi d'un mail reste un premier pas et n'engage en rien des procédures. Les victimes resteront libres de porter plainte ou pas et seront accompagnées par l'association si elles le désirent.



"De nombreuses solutions existent déjà mais rien n'est suffisant à ce stade", ajoute l'ancienne vice-présidente du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais avant d'affirmer qu'aujourd'hui, "les femmes ont décidé de dire que ça suffisait". Et de conclure : "Il faut leur donner les moyens de passer d'une forme de colère exprimée sur les réseaux sociaux au dépôt de plainte. C'est une manière d'obliger la justice à regarder ce qu'elle ne veut pas regarder".