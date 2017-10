publié le 30/10/2017 à 09:30

"La vérité devrait nous libérer". Rose McGowan est connue pour être l'une des voix les plus fortes concernant les violences sexuelles à Hollywood. Sur son compte Twitter, l'actrice américaine a partagé à ses abonnés une interview qu'elle a accordée au New York Times.



Fidèle à ses principes, Rose McGowan n'a pas fait dans la langue de bois et affirmé au magazine américain qu'un proche de Harvey Weinstein, accusé par de nombreuses femmes de harcèlement sexuel et d'agressions, lui avait proposé la somme de 1 million de dollars (environ 860.000 euros) en échange de son silence concernant sa rencontre avec le géant d'Hollywood dans sa chambre d'hôtel en 1997.

Vingt ans plus tard, alors que les témoignages ne cessent de remplir les pages des journaux, Rose McGowan affirme au New York Times qu'elle a finalement conclu un accord avec le magnat du cinéma : 100.000 dollars (86 000 euros). "De quoi couvrir sa thérapie", détaille l'article.

thank you Susan Dominus for your grace. the truth shall set us free. https://t.co/V07O9M2w7B — rose mcgowan (@rosemcgowan) 29 octobre 2017

Vingt ans de silence

Ce n'est qu'à l'été 2017 que Rose McGowan apprend qu'aucune clause de confidentialité n'avait été signée. Très rare à la télévision et au cinéma depuis la fin de la série Charmed, dans laquelle Rose McGowan jouait le rôle d'une gentille sorcière, l'actrice américaine est cependant restée populaire et très suivie sur les réseaux sociaux.



Son compte en banque n'était pas en très grande forme. "Elle a épuisé ses fonds dans les soins de santé de son père, décédé il y a 8 ans", écrit Susan Dominus, la journaliste du New York Times.

Un instant, Rose McGowan imagine conclure un autre accord avec Harvey Weinstein, puis finit par y renoncer, dégoûtée par cet argent.



Invitée à la tribune de la Convention des Femmes (Women's Convention) à Détroit, le 27 octobre dernier, Rose McGowan a affirmé au public qu'elle avait gardé le silence pendant 20 ans. "On m'a insulté, on m'a harcelée, décriée. Et vous savez quoi ? Je suis comme vous". Rose McGowan prend enfin la parole et se prépare désormais à la publication de ses mémoires.