publié le 22/03/2017 à 17:18

Plusieurs plaintes ont été déposées par les parents d'un petit garçon de 10 ans, à la suite d'une violente agression dans le cadre scolaire. Le 14 mars, l'élève de CM2 à l'école Marcel-Pagnol de Veauche, dans la Loire, est plaqué au sol dans la cour de récréation par quatre de ses camarades et frappé. Le médecin de famille a évalué l'incapacité de travail à 14 jours, selon Le Progrès qui révèle l'information. Si tout son corps est tuméfié, les dégâts psychologiques sont sans doute plus lourds encore.



Cette agression interviendrait après des années de harcèlement et d'intimidation liés à sa couleur de peau. Consternée, Audrey, la maman de la victime, s'est confiée au micro de RTL : "Il a essayé de se lever pour s'enfuir, parce qu'il avait mal, et puis un de ses camarades lui a mis un croche-pied par terre et il est retombé. Il est très très choqué", déplore-t-elle.

L'Éducation nationale visée

Le petit garçon, qui a reçu des coups "dans la tête, dans les bras et dans les côtes", témoignait ses désirs suicidaires à sa mère : "Ces derniers temps, il nous demandait comment était le paradis, est-ce qu'il pourrait aller au paradis pour plus qu'on lui fasse de mal. Il me demandait régulièrement s'il se pendait avec la corde à sauter de sa petite sœur, s'il mourrait rapidement, et très vite j'ai vu que ça n'allait pas."

Selon les parents, l'Éducation nationale avait été avertie des agressions régulières et des insultes à caractère raciste contre leur enfant, mais jusqu'à présent rien n'a été fait. De fait, les plaintes déposées concernent les quatre agresseurs mais également l'Éducation nationale et la mairie de Veauche. Ces deux dernières sont contestées par l'Éducation nationale et la maire de la ville, comme le rapporte France Info.