publié le 14/03/2017 à 12:07

"Une salariée, handicapée, a été enfermée et retenue dans un local exigu afin de lui soustraire son carnet, son journal personnel". La CGT Conforama a dénoncé dans un communiqué relayé par La Nouvelle République la situation vécue par une des salariées, handicapée, du magasin.



Les faits remontent au 25 février dernier. Son supérieur l'aurait emmenée dans une pièce, où il l'aurait retenue contre son gré. Ne pouvait pas fermer la porte à clé, il aurait utilisé une pile de ramettes de papier pour empêcher Nadine de sortir. "Il voulait que je lui donne mon carnet", raconte-t-elle. Mais l'employée âgée d'une quarantaine d'années refuse, et commence à prendre des photos de la scène avec son téléphone portable. Au bout d'une vingtaine de minutes, il la laisse sortir. Mais en état de stress et choquée, Nadine a du être évacuée par les sapeurs-pompiers après une crise d'épilepsie.

Travaillant depuis 10 ans pour l'enseigne, l'employée a connu des problèmes de santé à l'origine de son handicap, qui lui a valu un aménagement de poste. C'est à partir de 2015 que la situation se serait dégradée, explique le quotidien régional, lorsqu'une nouvelle direction est arrivée et que Nadine est devenue militante syndicale. Elle a alors commencé à consigner dans un carnet toutes les situations difficiles auxquelles elle était confrontée dans son travail, et c'est ce journal personnel qu'aurait voulu récupérer son supérieur.

La CGT appelle à manifester

Hospitalisée après l'incident, Nadine est allée déposer plainte le lendemain. S'estimant victime de discrimination au handicap et de discrimination syndicale, elle s'est entretenue avec le délégué du Défenseur des droits. de son côté, la CGT Conforama qui dénonce "une dégradation des conditions de travail de cette salariée portant atteinte à ses droits, à sa dignité, altérant sa santé physique et mentale ainsi que son maintien dans l'emploi", a décidé d'organiser une manifestation mercredi 15 mars à 9h30 devant le magasin de Niort.