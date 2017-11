Parler, oser, raconter... Un TEDx pour agir dès demain pour l'égalité

publié le 04/11/2017 à 07:05

L'égalité entre les femmes et les hommes dans les espaces publics (en ligne comme dans le réel) est un sujet on ne peut plus d'actualité. En témoigne l'arrêt brutal du numéro "anti-relous" dont l'objectif était on ne peut plus salvateur pour les femmes sans cesse harcelées dans la rue, les transports en commun ou en soirées.



Quand j'arrive ce vendredi 3 novembre aux ateliers de la 4ème édition du TEDxChampsÉlyséesWomen (dont Girls est partenaire), programmés trois heures avant le début du lancement des "talks" comme on dit dans le jargon de cette institution américaine, je n'hésite pas une seconde. Entre la convivialité dans les transports en commun, l'inclusivité au travail et la promotion de l'égalité sur les réseaux sociaux, mon choix est vite fait. L'appel à soutien de la journaliste Nadia Daam, victime de campagne de harcèlement pour avoir défendu le fameux 06 anti-relous, est encore trop frais dans mes fils d'actualité.

Nous sommes près d'une vingtaine de participantes (et un participant) autour d'une grande table, prêtes à s'investir dans cet atelier animé par les deux co-fondatrices de Fireside, une organisation à but non lucratif dont la mission est simple : "accélérer la carrière des femmes tout en incluant les hommes dans la bataille", me confie Antoinette, l'une des deux co-fondatrices, quelques minutes avant de nous lancer dans un brainstorming général au coeur de la Salle Pleyel, située dans le 8ème arrondissement de Paris.



L'objectif de ce début de soirée : créer une campagne pour les réseaux sociaux afin de sensibiliser les internautes sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Au terme du temps imparti, les trois groupes sur-motivés de l'atelier présentent enfin leurs ébauches de projets. L'une d'elles verra peut-être le jour dans les semaines à venir...

16 témoignages inspirants

Il est tout juste 20 heures lorsque les lumières de l'amphithéâtre, quasi comble, s'éteignent enfin. La scène de la Salle Pleyel peut alors laisser place à 16 témoignages rapportés à la sauce "TED", c'est-à-dire dans un format aussi court et percutant qu'un stand-up dans les bars du 11ème arrondissement.



Chaque intervenantes (et deux intervenants) exposent les problèmes d'inégalités dans les espaces publics. Elles et ils les expliquent, les décortiquent et apportent des solutions concrètes à appliquer dès demain si le cœur vous en dit.



Madeline Da Silva, maire adjointe petite enfance aux Lilas (Seine-Saint-Denis), plaide par exemple pour que les femmes prennent la parole dans les espaces publics. Une fois, deux fois, tout le temps, en s'inspirant de celles qui savent manier le verbe. Son modèle à elle, qui a "chanté dans des manif" et "proclamé des discours sous la pluie" : Simone Veil lors de son célèbre discours pour la dépénalisation de l'IVG.

"Il est important que les femmes parlent pour que d’autres femmes qui les écoutent puissent parler à leur tour" #EQUALICITY https://t.co/ZYBH2SEvzr — Arièle Bonte (@arielebonte) 3 novembre 2017

Pour Karine Lejeune, lieutenant-colonel de la Gendarmerie française, la fin de l'insécurité dans les espaces publics passent par l'éducation des petits comme des grands tandis qu'Iris Brey, spécialiste du genre dans le cinéma et les série et réalisatrice de plusieurs documentaires sur le sujet, livre un discours passionné sur le "female gaze". Cette manière de montrer les femmes sur grand comme petit écran comme des personnages qui ressentent, agissent... plutôt que d'en faire des personnages que l'on désire à travers le regard d'un homologue masculin (le "male gaze").

"C’est seulement quand on regarde autrement qu’on pourra agir différemment" ¿¿¿¿ #EQUALIciTY — Arièle Bonte (@arielebonte) 3 novembre 2017

Ces femmes, j'aimerais presque toutes vous les citer tant beaucoup d'entre elles ont réussi, lors de cette longue soirée, à apporter à une touche d'indignation une énorme louche d'espoir dans le coeur des spectateurs et spectatrices de ce TEDx.



Il y a par exemple Fatima Ezzahra Ben Omar, fondatrice de l'association féministe Les Effronté-e-s, et son discours libérateur sur l'importance de la sororité. Ou encore Claire Lajeunie, réalisatrice et productrice qui a réussi à maintenir son public en haleine durant de longues minutes. Comment ? En racontant l'histoire de ces femmes, sans domicile fixe, qu'elle a suivies pendant plusieurs mois pour son documentaire Femmes invisibles, survivre dans la rue, réalisé en 2015.

> Bande-Annonce - Femmes invisibles - Survivre dans la rue Date : 03/11/2017

Même son de cloche pour Diariata N'Diaye, slammeuse et créatrice de l'application App-Elles, qui a trouvé dans l'écriture et la musique un exutoire pour elle-même d'abord, puis ensuite pour les plus jeunes.

"Pour faire reculer les violences, tout le monde doit s’y mettre même si on ne sait pas trop comment" #Equalicity — Arièle Bonte (@arielebonte) 3 novembre 2017

Alors que la soirée touche à sa fin, Marion Seclin, comédienne "qui travaille sur Internet", commence son talk par cette affirmation : "Je détiens un record". Lequel ? Celui d'avoir cumulé 40.000 messages d'insultes, de menaces de viol et de mort depuis juillet 2016 pour... des vidéos qui parlent de harcèlement, de féminisme ou encore de droits des femmes.



"Il n'existe pas de monde virtuel, tout ce qui se passe en ligne se passe dans la vraie vie", martèle celle qui n'a trouvé aucune solution de soutien ou pour faire disparaître les "sale pute va mourir" de son quotidien.



Sa proposition pour changer les choses en ligne ? "Donner l'exemple, manifester sa satisfaction, son amour, laisser des commentaires constructifs, des pouces bleus ou un emoji coeur". De mon côté, je vous laisse avec ça.