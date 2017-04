publié le 03/04/2017 à 10:24

Marion Seclin n'est pas une Youtubeuse comme les autres. Comédienne et auteure, est connue sur la plateforme de vidéos en ligne. Vous avez pu la voir dans les sketchs du Studio Bagel, faire le ménage (ou presque) pour la chaîne Les Biches ou encore expliquer la contraception pour le site Mademoizelle.com et tester la pole dance avec la chaîne Unicon.



Pourtant, Marion Seclin n'a pas vraiment de chaîne YouTube. Son compte ne fait que reposter les vidéos dans lesquelles elle apparaît en tant que comédienne et/ou auteure. Une manière de fonctionner qui lui convient bien et qui ne l'empêche pas d'être, sur Internet, une valeur sûre du paysage humoristique français.

La preuve, Marion Seclin sera présente lors du salon Video City Paris. Un événement où seront rassemblés, le week-end du 8 et 9 avril, des créateurs de vidéo de toutes les communautés : humour, cuisine, beauté, gaming, musique et sport.

Girls : Tu es sur YouTube mais tu n’as pas de chaîne, pourquoi ?

Marion Seclin : Parce que je n'ai jamais eu particulièrement envie de produire mon contenu indépendamment. J'adore bosser en équipe et, surtout, j'aime travailler pour un support, site ou chaîne, pour satisfaire une audience déjà présente. Ce n'est pas exclu que je fasse des vidéos seule un jour mais, pour le moment, je suis contente d'être un peu partout. Et cela ne m'empêche pas non plus d'écrire, de réaliser et de monter seule pour les autres.



Quelle est la vidéo YouTube ou la Youtubeuse qui t’a donné envie de te lancer toi aussi dans ce format ?

Et bien vu que je ne suis pas lancée dans ce format, je n''ai pas vraiment de source d’inspiration ! en revanche, je trouve Natoo terriblement inspirante et drôle.



Un point positif quand tu publies des vidéos sur YouTube ?

On laisse filer un projet que l'on a porté pendant plusieurs semaines, Cela fait du bien, c'est comme laisser son enfant voler de ses propres ailes !



Un point négatif ?

Les commentaires des gens qui menacent de me tuer ou de me violer.



Sur YouTube, on peut te voir dans plusieurs clips de Møme. Comment t’es-tu retrouvée dans ces projets ?

Je suis très amie avec le réalisateur, Alex Brisa, et l'équipe qui travaille sur les clips. J'ai rencontré Jérémy (Møme), avec qui je m'entends super bien et du coup c'est devenu comme une blague de me faire jouer dans tous les clips. J'adore sa musique et les clips sont géniaux donc je suis super contente !

J'aime autant la liberté du web que la sagesse de la télé Marion Seclin, comédienne et auteure Partager la citation





C'est comment l’ambiance de tournage d’un clip ?

C'est super drôle ! C'est toujours perché comme rôle mais j'ai l'impression d'être en famille, avec que des copains !



On a pu te voir également sur France 2 dans l’émission AcTualiTy (aujourd’hui déprogrammée), quelles sont les différences entre tourner pour YouTube et la télé ?

On ne parle pas à la même cible. Sur Internet, je vulgarise des concepts pour parler aux jeunes, alors qu'à la télé, je vulgarise Internet pour parler aux vieux. La télévision est plus dans le contrôle et à un peu plus peur de prendre des risques, il faut bien présenter et être assez sage. Chose que tu ne peux pas faire sur Internet ! J'aime autant la liberté du web que la sagesse de la télé. C'est différent mais c'est un travail passionnant avec un rythme beaucoup plus soutenu que le web.



Le Youtubeur ou la Youtubeuse que tu as envie de croiser à Vidéo City ?

Maxenss et aussi Adèle ! Ils me font rire tellement fort ! Ils représentent la relève et je n'ai pas peur pour l'avenir de YouTube quand je les vois !



Le salon Video City se tiendra à Paris Expo, porte de Versailles, les 8 et 9 avril prochain.

Pass 1 jour : 23 euros

Pass 2 jours : 38 euros