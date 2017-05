On a parlé romantisme avec des garçons

Crédit : Copyright 2016 UNIVERSAL STUDIOS, STUDIOCANAL AND MIRAMAX. ALL RIGHTS RESERVED

publié le 08/05/2017 à 14:04

C'est un mot qu'on aurait presque honte de prononcer, tant il semble tombé en désuétude. Il est même difficile de lui donner une définition ; à croire que personne ne sait réellement de quoi il s'agit. Au 18e siècle, c'était un mouvement intellectuel et artistique porté vers le rêve et le sentiment. Aujourd'hui, il correspond plutôt à une certaine idée du couple qu'Hollywood sert aux adeptes de cinéma fleur-bleue comme l'ultime aspiration amoureuse : il s'agit, bien sûr, du romantisme.



Comment, dans un quotidien effréné et répétitif, amener une petite touche de magie ? Qu'est-ce qui différencie un rendez-vous sympathique d'un rendez-vous électrique ? Le romantisme n'est-il qu'un concept éculé, ou réussit-il à survivre, à l'heure où la rencontre amoureuse est devenue simple comme un match sur Tinder ? Pour savoir quelle importance les hommes accordent au romantisme, Girls a posé la question à trois d'entre eux.

Fabien : "Il faut l'entretenir si on ne veut pas tomber dans la routine"

"Le romantisme, c'est faire des trucs mignons, montrer à l'autre qu'on l'aime. Il y a les choses basiques : penser aux anniversaires, aux fêtes, lui dire qu'on l'aime... Une fois, j'ai acheté un coffre en bois que j'ai peint et rempli de cadeaux, et j'ai fait un jeu de piste pour que ma copine le trouve. Je pense que ce sont des attentions à entretenir si on ne veut pas tomber dans la routine. Ça fait plaisir à l'autre, et toi tu as la satisfaction de lui avoir fait plaisir.

J'imagine que les élans romantiques ne sont pas réservés aux hommes, mais je pense qu'ils arrivent plus souvent dans ce sens-là. En tout cas, j'ai plus souvent été romantique qu'on n'a été romantique avec moi. Je trouve cela normal ; c'est dans les mœurs."

Martin : "Si je pouvais m'éviter tout dîner au restaurant en amoureux..."

"Être romantique, c'est être fleur-bleue. S'émerveiller de chaque instant, avoir l'impression d'être dans une situation idéale... Ce n'est pas du tout mon truc. Un mojito en tête à tête dans un bar à se dire des trucs mielleux me donnerait envie de jeter mon verre et de me casser. Cela m'angoisse.



À mes débuts, je faisais ces efforts par pression sociale : des week-ends à Rome, des glaces, des dîners aux chandelles et toutes ces conneries. En réalité, tu ne peux pas tenir sur la distance à ce rythme-là. Ça ne peut pas être comme ça en permanence, il faut être parcimonieux. Si je pouvais m'éviter tout dîner au restaurant en amoureux je le ferais. J'aime mieux faire du sport ou aller voir une exposition.

Les codes du romantisme me semblent très désuets Martin Partager la citation





D'accord pour les petites attentions, mais autrement qu'en forçant le trait. Les codes du romantisme me semblent très désuets. En ce moment il y a une fille qui me propose de passer le week-end à Barcelone. Je vais l'avoir sur le dos pendant 48 heures, je vais devoir l'emmener au restaurant... C'est vraiment pas mon truc."

Dylan : "Je pense que c'est important dans une relation"

"Je pense être assez romantique. Mais aujourd'hui cela ne veut plus dire grand chose : à une époque on chantait la sérénade sous une fenêtre, aujourd'hui on envoie un cœur sur Snapchat. Les relations n'évoluent plus comme il y a cinquante ans.



Il y a les messages gentils, les réconforts, les surprises, les marques d'affection... Même le simple fait de décider d'aller au restaurant à la dernière minute a quelque chose de romantique. Je pense que c'est important dans une relation. Il faut l'entretenir, c'est ce qui permet de garder la petite flamme.



On a tendance à incomber la responsabilité du romantisme aux hommes mais je pense qu'elle doit être partagée. J'ai déjà été surpris par une copine qui m'a rejoint à la gare ou pris le même train que moi au dernier moment. C'est difficile de continuer sans ces petites attentions."



Tous les prénoms ont été modifiés