publié le 20/12/2017 à 11:39

Elles méritent un coup de chapeau, et même plusieurs. Car l'année 2017 pourrait bien rester comme une année femmes, une année flammes. Regardez d'abord comme on a été ému, comme on a été "handballé" par nos championnes du monde qui ont décoré leur coupe de rouge à lèvres pétard et ont fait une meilleure audience sur TF1 que le Président sur France 2 !



Voyez, par ailleurs, comme elles percent sur les plateaux de radio et de télé, puisque Anne Sophie Lapix a été distinguée personnalité médias de l'année, et Élisabeth Martichoux ("notre Martichoux") a été sacrée meilleure intervieweuse de France (donc de l'univers quasiment !).

Mais écoutez bien aussi ces politiques de sexe féminin. Ainsi Valérie Pécresse se déclare "décidée à porter une parole radicalement féministe". Oui la patronne de la région Île-de-France qui avait fait campagne avec une pelle, un seau et ce slogan : "Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage !", ce qui relevait d'un machisme rare. Si elle s’est convertie au féminisme, c'est qu'il s'est passé quelque chose de fort : plus qu'une vague, une lame de fond !



Car ce n'est pas une révolte, c'est une révolution planétaire à laquelle on assiste. L'affaire Weinstein (du nom de ce producteur hollywoodien convaincu de harcèlement sexuel) a libéré la parole dans une grande partie du monde, et en particulier en France.