DIAPORAMA - Le Parlement du féminin en 15 citations inspirantes

publié le 19/12/2017 à 09:10

"Féminin Masculin, pour un nouvel humanisme", c'est le nom attribué à cette première édition du Parlement du féminin. Cet événement se tenait à l'Opéra Comique à Paris, ce lundi 18 décembre. Organisé par le Parlement des Entrepreneurs d’Avenir et le magazine FemininBio, il avait "pour vocation de rassembler toutes celles et ceux qui pensent et agissent en faveur d’une société plus équilibrée", peut-on lire sur le site de l'événement.



Au programme de cette longue journée riche en intervenantes et intervenants : trois actes dans lesquels ont été invités des hommes et des femmes - comme le photographe Yann Arthus-Bertrand, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, la co-fondatrice et présidente de RAISE Clara Gaymard, la ministre des Sports Laura Flessel ou encore l'entrepreneure féministe Marie Beauchesne - à venir prendre la parole sur des thématiques allant de la féminité au bonheur en passant par l'égalité ou encore l'audace dans le monde de l'entreprise.

Avec un maître-mot durant toute cette journée : la "sororité". Soit une façon de penser entre femmes qui induit plus d'humanité. "J’ai essayé de populariser ce mot car l’une des clés de l’égalité entre les femmes et les hommes se trouve dans le rapport qu’ont les femmes entre elles. Quand on arrêtera d’avoir un a priori de rivalité entre femmes, on pourra faire des choses incroyables", a confié Marlène Schiappa lors de son intervention dans une salle comble et conquise par son discours comme celui des autres personnes invitées à prendre la parole sur le sujet.



Girls vous a sélectionné les meilleures citations de la soirée. Entre inspiration, conseils et observations, laissez-vous guider par ces femmes puissantes et ces hommes touchants.