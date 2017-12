Letizia Battaglia, photographe et journaliste italienne dont le travail a mis en images l'influence de la Mafia sur la société sicilienne

Letizia Battaglia, photographe et journaliste italienne dont le travail a mis en images l'influence de la Mafia sur la société sicilienne Crédits : ERIC CABANIS / AFP | Date :

Asli Erdogan, romancière, journaliste et militante pour les droits de l'homme de nationalité turque

Asli Erdogan, romancière, journaliste et militante pour les droits de l'homme de nationalité turque Crédits : St/action press/Shutter/SIPA | Date :

Henda Ayari, militante française pour le féminisme et la laïcité

Henda Ayari, militante française pour le féminisme et la laïcité Crédits : JOEL SAGET / AFP | Date :

Le "New York Times" révèle le visage de 11 femmes puissante qui ont fait l'année 2017

Le "New York Times" révèle le visage de 11 femmes puissante qui ont fait l'année 2017 Crédits : Sipa | Date :

Le "New York Times" révèle le visage de 11 femmes puissante qui ont fait l'année 2017

publié le 20/12/2017 à 07:21

Militante pour les droits des femmes, journaliste, première ministre ou photographe... Ces femmes sont passées dans les colonnes du prestigieux quotidien américain The New York Times durant l'année 2017. Elles sont à nouveau mises en lumière en cette fin d'année à l'occasion d'une rétrospective les présentant comme des "femmes puissantes" et "exceptionnelles".



Il y a par exemple Manal al-Sharif, militante pour les droits des femmes en Arabie saoudite, que vous connaissez peut-être pour avoir été l'une des femmes à avoir osé passer derrière le volant d'une voiture. Dans son pays, cette activité est interdite pour les femmes.

Dans cette liste, on peut également découvrir le profil d'Olive Yang, demi-sœur du chef d'une région de Myanmar, qui à l'âge de 19 ans seulement a réussi à mettre en place un contrôle de l'opium dans son pays, ou encore Yu Xiuhua, poétesse chinoise ayant passé les 40 premières années de sa vie loin de la reconnaissance littéraire.

Une Française dans la liste

Les couleurs de la France sont représentées dans cette rétrospective par Henda Ayari, militante pour la laïcité et les droits des femmes. Après l'émergence du mouvement #MeToo sur les réseaux sociaux, Henda Ayari a elle aussi brisé le silence et nommé le nom de son violeur : Tariq Ramadan.