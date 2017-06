Jupe croisée jacquard bleu marine et écrue

publié le 06/06/2017 à 07:05

Deux ans après son lancement, la journée mondiale de la mini-jupe est toujours d'actualité. En France par exemple, on interdit encore à des petites filles de porter des shorts en cours de sport et il n'est pas rare pour les femmes de recevoir des commentaires désobligeants lorsqu'elles marchent dans la rue ou prennent les transports en commun, vêtue de la pièce (aussi courte soit-elle) de leur choix (on appelle cela du harcèlement).



À l'occasion de la journée de la mini-jupe donc, la rédaction de Girls a fait le tour de plusieurs e-shops pour sélectionner les pièces à s'offrir pour se faire plaisir, tout en soutenant symboliquement un droit essentiel pour les femmes : celui de s'habiller comme bon leur semble, gambettes à l'air libre ou pas.

Côté tendance, on remarquera que cet été, les jupes en jean tiennent une place importante dans les sélections proposées par les boutiques de fringues. Vous trouverez votre bonheur aussi bien chez Topshop que Forever 21. Le jupe se porte également à volants ou asymétrique (parfois les deux à la fois) chez Mango, Zara ou Pull and Bear.



Pour une touche de fantaisie, les jupes de cette année se parent de jolis imprimés psyché (ASOS), fleuris (Bershka), gourmands (Les petites jupes de Prune), ou vous feront passer par une petite sirène adepte du disco (Valfré)... Bref, vous aurez l'embarras du choix !