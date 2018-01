Metoo : les féministes vent debout contre la "liberté d'importuner"

publié le 10/01/2018 à 13:14

"Nous sommes debout. Fortes. Enthousiastes. Déterminées." Dans une tribune datée de mercredi 10 janvier, une trentaine d'associations et de militantes féministes répondent au texte publié dans Le Monde par un collectif de 100 personnalités féminines défendant la "liberté d'importuner" des hommes, contre les dénonciations de crimes sexuels survenues dans la lignée de l'affaire Weinstein.



"On ne peut plus rien dire", "C’est du puritanisme", "On ne peut plus draguer"... "Pas vraiment de nouveauté dans les arguments employés", constate Caroline de Haas à l'origine de la réponse publiée sur France Info. "À chaque fois que les droits des femmes progressent, que les consciences s'éveillent, les résistances apparaissent", déplore-t-elle.

La militante féministe et les co-signataires de la tribune dont les organisatrices du mouvement #SoyezAuRdv, répondent point par point aux critiques des détractrices des mouvements #Metoo et #Balancetonporc. Elles s'en prennent particulièrement - sans les nommer - à plusieurs d'entre elles, qualifiées de "récidivistes en matière de défense de pédocriminels ou d’apologie du viol".

Parmi elles : l'actrice Catherine Deneuve, principale figure signataire de la tribune du Monde. Ses positions sur les accusations de viols visant Roman Polanski font régulièrement polémique. Elle avait également dénoncé le "déferlement" de dénonciations liées au hashtag #Balancetonporc.