C'est une petite boule d'énergie positive, un rayon de soleil, un sourire qui ne quitte jamais ce visage aussi angélique que son nom de famille, celui qu'elle a choisi de coller à son prénom pour lui porter bonheur, l'ange de sa naissance : Ariel.



Parce que Cyrielle Hariel n'a pas toujours été celle que l'on peut voir aujourd'hui : la jeune femme qui sait pourquoi elle est ici, la journaliste qui préfère "mettre en lumière des sujets qui ne le sont pas", plutôt que de participer à la course aux clics et au buzz. Maintenant qu'elle a trouvé sa voie et sa mission, Cyrielle Hariel, 29 ans, s'apprête à monter sur scène pour raconter (en anglais, s'il vous plaît) son histoire inspirante lors d'un TEDxIHEP (1) en mai prochain. Rencontre avec une femme qui s'est trouvée et construite au son des morceaux d'un certain Michael Jackson.

Le roi de la pop comme baby sitter

C'est l'histoire d'une petite fille qui, à l'âge de 4 ans, regarde les clips pour s'occuper lorsqu'elle séjourne chez son père et qu'elle se sent seule. Le roi de la pop lui sert de baby sitter et lui remonte le moral lorsqu'il lui murmure You Are Not Alone.

Dans le gros écran de la télé, Cyrielle est aussi "happée par les images de pauvreté, de misère, de destruction de la planète des clips de Michael Jackson". Le jour où nous la rencontrons, Cyrielle porte d'ailleurs fièrement le t-shirt du chanteur dans le clip de They Don't Care About Us, tourné au Brésil. "Il m'a montré les images que je ne connaissais pas : la guerre, la famine, les enfants avec des gros ventres", se souvient la journaliste.

La petite fille pose des questions, essaie de comprendre d'où viennent toutes ces images et ce qu'elles disent. "Elles me faisaient pleurer", raconte celle qui a ensuite quitté le domicile familial à 15 ans pour s'émanciper de ses parents.

En quête de sens

Cyrielle passe un BAC S en internat avant de partir pour Paris et suivre des études de communication, spécialisées en audiovisuel. Si elle a choisi le journalisme, c'est peut-être qu'inconsciemment, Cyrielle se disait que c'était le seul moyen pour elle de rencontrer son idole. Mais sa première expérience journalistique est loin de la pop musique. Cyrielle commence sa carrière en 2010 pour l'émission animalière de D8. "Au départ j’étais programmatrice. La troisième et dernière année, je faisais tous les reportages de l'émission", explique-t-elle.



Mais en octobre 2013, Cyrielle arrête tout. "Pourquoi est-ce que je suis là ?", se demande-t-elle. "Je n'avais pas envie de postuler dans des rédactions pour parler de sujets qui ne m'intéressaient pas". Cyrielle est passionnée et en veut plus. Mais elle ne sait pas vraiment quoi.

Alors elle lit des livres sur le développement personnel, un truc d'Américains peu reconnu en France. Mais Cyrielle s'en fiche. "Je suis très contente d'être une fille complètement allumée pour certains, parce que ça m'a sauvé la vie !", s'exclame-t-elle.



Mais son autre sauveur, c'est encore lui, Michael, sa "source d'inspiration". Cyrielle écoute Man in the Mirror et entend, pour la première fois, les paroles : "Je vais faire un changement pour la première fois de ma vie / Cela va me faire vraiment du bien / Cela va faire une différence (...) Je commence avec l'homme dans le miroir / Je lui demande de changer ses habitudes". En citant ces dernières phrases, Cyrielle frissonne et relève une manche pour dévoiler un de ses bras. Elle a la chair de poule.

C'est le déclic. La jeune femme commence alors par écrire un concept d'émission dans l'humanitaire. Un producteur est intéressé et lui propose de porter le projet avec elle. Mais Cyrielle explique que dans ce milieu, elle n'est personne. Qui est-elle pour se lancer dans cette aventure ? Est-elle légitime ? Pour le devenir, la journaliste décide de se rendre sur le terrain et embarque avec Action contre la Faim pour une mission humanitaire auprès du peuple le plus persécuté au monde selon l'ONU : les Rohingyas, une communauté musulmane au Bangladesh.



"Lors de ce voyage, je découvre qu'il y a des frères et des sœurs humains qui n'ont pas de papiers, qui sont des apatrides. Je me suis toujours dit que je reviendrai pour les aider. Ce voyage m'a sauvé la vie, les Rohingyas m'ont sauvé la vie", raconte Cyrielle avec émotion.

Sa seconde vie débute ici. Alors qu'elle est sur le point de fêter ses 27 ans, Cyrielle se rend à l'Institut Pasteur pour un banal contrôle de santé. C'est là qu'un médecin lui apprend qu'elle a un souffle au cœur, dû à une malformation. Cyrielle reçoit la nouvelle comme un choc. "C'est le moment le plus dark de ma vie".



Les journées de la jeune femme sont désormais hantées par une date : le 8 juillet 2014. "Ma renaissance", dit-elle aujourd'hui. "Tout a changé ce jour-là. On me pose une prothèse au cœur, je suis en vie, je me dis que j'ai trouvé ma mission, pourquoi je suis là", dit celle qui se dit aujourd'hui connecté à l'univers, à la nature, à dieu, peu importe comment vous l'appelez, vous saisissez l'image et le pouvoir de cette spiritualité.

Une vie de passeuse

Physiquement, une opération de ce genre n'est pas de tout repos et Cyrielle met 8 mois à s'en remettre. "En mars 2015, je prends mon nom d'ange et je lance mon blog pour mettre en lumière les gens qui s'animent", ces "change makers" comme la blogueuse les appelle.



En moins de deux ans, Cyrielle a rencontré les plus grands porte-paroles du changement tels que Matthieu Ricard, Pierre Rabhi ou Yann-Arthus Bertrand. Mais la rencontre qui l'a le plus marquée (et qui n'a pas encore été publiée sur son blog), c'est celle avec John Isaac, photojournaliste pour les Nations unies qui a parcouru le monde et les pays en développement pour le compte de l’organisation et a notamment immortalisé Audrey Hepburn sur le terrain au Bangladesh et... Michael Jackson en tournée.



Quand elle raconte l'histoire de cet homme, Cyrielle en a des frissons. À la fin de son entretien avec le photographe, elle nous raconte avoir pleuré de joie. "Je suis une passeuse. Je veux passer ma vie à rencontrer des gens comme lui, bourrés d'humanisme."

Cyrielle souhaite aussi sensibiliser le grand public sur les questions liées à l'environnement, l'écologie et aux pathologies cardiaques. "Dans ce domaine, il n'y a pas d'égalité", assure-t-elle : "Les femmes ont plus de chance de mourir d'une pathologie cardiaque que les hommes", détaille-t-elle avant de déplorer le manque de recherche dans ce domaine.



Blogueuse, chroniqueuse sur Ushuaia TV, speaker, conférencière, Cyrielle Hariel est entrepreneure et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Cette année, elle fêtera ses 30 ans et s'impatiente pour la réalisation de tous ses projets : un livre et un documentaire-plaidoyer sur la paix sont en préparation ainsi qu'une campagne de sensibilisation pour le peuple des Rohingyas. "Je déteste attendre, surtout quand il y a des Rohingyas qui meurent, que la planète se dégrade...". Comme Cyrielle, n'attendez plus : "Lancez-vous et écoutez votre cœur."

(1) Un TEDx est une conférence d'une quinzaine de minutes dans laquelle une personnalité connue ou non raconte son histoire, expose une idée, en vue d'élever les consciences et inspirer son audience. Les TEDx sont nés aux États-Unis mais sont aujourd'hui organisés dans le monde entier.

Le TEDxIHEP est le seul TEDx en langue anglaise et qui a lieu en France.