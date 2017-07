publié le 11/07/2017 à 10:05

Pour avorter, elles devront désormais demander la permission à leur conjoint. Les Américaines vivant en Arkansas voient leurs droits à disposer de leur corps comme bon leur semble se réduire peu à peu.



Cet État vient en effet d'adopter un projet de loi s'inscrivant comme une clause dans "l'Arkansas Final Disposition Rights Act de 2009", c'est-à-dire l'ensemble des lois qui stipulent que les membres d'une famille doivent s'accorder sur ce qu'ils comptent faire du corps d'une personne décédée dans la famille, rapporte un article de Nylon.

Le projet de loi récemment adopté et qui sera mis en place dès la fin du mois de juillet inclut les fœtus avortés : la femme et l'homme devront alors être tous les deux d'accord aux yeux de la loi pour que la procédure d'avortement puisse avoir lieu. Pour les mineures en dessous de 18 ans (la majorité légale est de 21 ans aux États-Unis), c'est au parents que reviendra la décision.

Des lois qui se multiplient aux États-unis

Cette loi semble ne pas prendre compte que des femmes tombent enceinte après une relation sexuelle non consentie : c'est-à-dire un viol.



L'adoption de projets de loi réduisant les droits des femmes se multiplient aux États-Unis, notamment au Texas et dans l'Ohio où il est de plus en plus difficile pour les Américaines d'accéder à des soins de santé et aux cliniques pratiquant l'avortement.