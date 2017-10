"Me Too", la véritable histoire d'une campagne lancée il y a 10 ans

publié le 18/10/2017 à 12:46

Certains hashtags ont parfois une origine ancienne. La campagne "Me Too", largement relayée sur les réseaux sociaux depuis dimanche 15 octobre grâce à l'initiative de l'actrice Alyssa Milano, existait déjà... il y a une décennie.



Nous sommes en 2007 et Tarana Burke, fondatrice de Just Be Inc. une association à destination de la jeunesse, décide de lancer une campagne de sensibilisation baptisée "Me Too". L'objectif pour cette activiste ? Rassembler les personnes victimes de violences sexuelles, notamment "les personnes issues des minorités", souligne un article du site américain Ebony.

La campagne "Me Too" n'a pas été "construite dans le but d'être virale ou un hashtag populaire aujourd'hui et oublié le lendemain", a expliqué Tarana Burke à Ebony. "C'est un slogan à se passer de survivante en survivante pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas seuls et qu'un mouvement de la sorte était possible", a précisé la créatrice de "Me Too" avant de saluer la libération de la parole sur les réseaux sociaux depuis l'affaire Harvey Weinstein.

Shout out to my girl @taranaburke who has been advocating for assault victims & saying #MeToo for years. https://t.co/myOqjWJKx2 pic.twitter.com/0c4grmUOju — Britni Danielle (@BritniDWrites) 16 octobre 2017

Les femmes noires souvent oubliées des combats féministes

Si le magazine salue lui aussi le soutien des internautes à l'actrice Rose McGowan après la suspension de son compte par Twitter, ce dernier s'interroge sur l'absence de mouvements féministes lorsqu'une femme noire est victime de harcèlement.



Un point de vue expliqué par l'activiste Ashley C. Ford dans un essai pour Refinery 21, publié le 13 octobre dernier, et dans lequel elle revient sur le cas de la comédienne Leslie Jones, qui a déserté Twitter après les attaques intempestives de nombreux trolls. L'occasion de rappeler que le féminisme se nourrit de toutes les subtilités de l'intersectionnalité.