Il y a presque un an, la publication d'une photo mettait le feu aux poudres. À l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits de la Femme, plusieurs députés - uniquement des hommes - avaient pris la pose le temps d'une photo, portant du rouge à lèvres. Derrière la manœuvre, un but louable qui était de dénoncer et condamner les violences faites aux femmes. L'affaire avait pris une autre ampleur. Parmi les parlementaires, un écologiste, Denis Baupin. Compagnon d'Emmanuelle Cosse et à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale.



Plusieurs femmes prennent alors la parole, en mai 2016, sur Mediapart et France Inter. 14 au total accusent le député écologiste de harcèlement et d'agression sexuelle. Parmi elles, Isabelle Attard, députée du Calvados, Elen Debost, conseillère départementale de la Sarthe et Sandrine Rousseau, secrétaire nationale d'EELV. Aujourd'hui, près d'un an après leur prise de parole publique, qui a conduit Denis Baupin à démissionner de la vice-présidence du palais Bourbon et à ne pas briguer à nouveau une circonscription, ces 14 femmes se rassemblent pour une photo, raconte France Inter.

Quatre se montrent à visage découvert, les 10 autres opposent leur dos en arrière-plan. Une manière affichée et revendiquée de peser dans la campagne présidentielle et d'attirer l'attention sur les violences faites aux femmes. Pour l'heure, l'enquête est toujours entre les mains du parquet de Paris qui n'a pas tranché sur les poursuites - ou non - à donner. L'affaire pourrait être classée sans suite, ou conduire à un renvoi en correctionnelle du parlementaire écologiste.

Affaire Denis Baupin : ses accusatrices posent à visage découvert nous sommes 14 anonymes ou pas... @franceinter https://t.co/iUVE4MmlUD — Elen Debost ¿¿¿ (@debostelen) 20 février 2017