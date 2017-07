publié le 05/07/2017 à 14:04

Droit à l'avortement, violences faites aux hommes, inégalités salariales... Les chantiers ne manquent pas en terme d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pour cette dernières thématiques que le secrétariat d'État dirigé par Marlène Schiappa a mis en place son action baptisée "name and shame".



L'objectif de cette initiative importée des pays anglo-saxons : les grands groupes aux mauvaises pratiques voient leurs noms révélés au grand public. De quoi réveiller les consciences en interne comme en externe ?

Le gouvernement français n'en est pas encore là. Invitée au micro de France Inter, ce mercredi 5 juillet, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes a expliqué que le gouvernement français souhaitait procéder en plusieurs étapes.



Après s'être procuré la liste des 10 dernières entreprises les moins performantes en terme d'égalité, le gouvernement français les a invitées à se rendre au secrétariat d’État de Marlène Schiappa.

"Name and change" ?

"On les invite à une journée de formation que nous prenons en charge et nous faisons le pari de les transformer en acteurs de l'égalité", a expliqué Marlène Schiappa au micro de France Inter.



Pour les entreprises qui ne feront pas le déplacement, place au "name and shame" : leurs noms seront dévoilés. En mars dernier, Myriam El Khomri, alors ministre du Travail, avait épinglé AccorHotels et Courtepaille pour des discriminations à l'embauche, peut-on lire dans un article de L'Express.



AccorHotels a "pris acte des résultats" tandis que Courtepaille "a fait part de sa surprise" d'être cité dans le rapport. L'entreprise serait rapidement revenue dans les rangs, toujours selon L'Express.