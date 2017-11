publié le 16/11/2017 à 16:02

"Il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule République." C'est ce qu'a tweeté le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer mercredi 15 novembre. Une réponse qui montre fermement la position du ministre face au débat sur l'écriture inclusive.



Un peu plus tôt à l'Assemblée nationale, l'ancien recteur de l'Académie était questionné sur le sujet par la député du Puy-de-Dôme Laurence Vichnievsky. L'élue du MoDem s'est dit "troublée" comme "beaucoup d'entre nous à l'Assemblée" suite à la tribune qu'a publiée le site slate.fr la semaine dernière, faite par 314 enseignantes et enseignants.

Il était dit notamment que ces personnes n'enseigneraient plus que "le masculin l'emporte sur le féminin". La députée a justifié son propos en précisant, "non pas que le débat sur l'usage de notre langue soit tabou dans notre pays (…), notre langue peut évoluer," montrant qu'elle n'était pas complètement hermétique au sujet.

Jean-Michel Blanquer, stoïque, répond alors que "on ne saurait accréditer l'idée que notre langue soit, de quelque manière, quelque chose qui vient en support des inégalités". Il renforce son argument en évoquant que "La France a comme emblème une femme, Marianne, l'un de ses plus beaux mots est féminin, la République."



Le ministre rappelle que le "programme comporte une grammaire" et préconise alors que les professeurs ne sont "pas obligé de dire que le masculin l'emporte sur le féminin, il suffit de dire que cela s’accorde au masculin". Avant de conclure que "le seul arbitre, c'est l'usage et c'est l'Académie française".