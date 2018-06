publié le 06/06/2018 à 19:42

Un an que les fans de Sense8 attendent ce moment. Après une mobilisation mondiale, à la suite de l'annonce de l'arrêt de la série diffusée sur Netflix, la plate-forme de streaming a décidé de laisser une chance à Sense8 de dévoiler sa fin.



C'est donc le 8 juin que les fans pourront découvrir la fin des aventures de Nomi, Sun, Lito, Wolfang, Kala, Capheus, Will et Riley, ces huit héros et héroïnes relié(e)s les un(e)s aux autres par leurs pensées. D'une durée de deux heures, cet épisode final se déroulera en partie à Paris, comme on a pu le voir dans la bande-annonce, mais aussi à Londres.

Si vous avez quelques problèmes de mémoire et du mal à distinguer Mun, Lila, ou Hernando dans la grande famille des personnages de Sense8, ce résumé de la saison 2 (diffusée en mai 2017) pourra s'avérer très utile.

> Sense8 - Épisode final | Bande-annonce officielle [HD] | Netflix

Wolfang est retenu par BPO à Londres

Wolfang devient le cobaye des expériences de BPO à la fin de la saison 8 Crédit : Murray Close/Netflix

C'est dans le dernier épisode de la saison 2 que Wolfgang est capturé par Whispers grâce à Lila, une sensitive que le jeune homme a rencontré en Allemagne. Il se retrouve à Londres, dans un laboratoire de BPO, tout comme Riley à la fin de la saison 1. Attaché à une chaise, le cerveau relié à des capteurs, Wolfgang s'apprête à recevoir une série de tests et de tortures. Entre-temps, Will, Riley, Kala, Sun, Capheus, Nomi, Aminata et Lito joignent leurs forces pour sauver leur ami et font irruption au siège londonien de BPO.





Les Sensitifs prennent en otage Whispers et Jonas

Terrence Mann, l'interprète du redoutable Whispers Crédit : Murray Close/Netflix

Grâce à la formation policière de Will, les techniques de combat de Sun et les connaissances de Nomi en piratage, les Sensitifs réussissent à entrer au siège de BPO à Londres. Et si le public pouvait penser qu'ils sauveraient directement "Wolfie", notre équipe capturent en réalité Whispers et Jonas. Probablement pour faire un échange : les deux hommes contre Wolfgang. Ce dernier a confié dans la saison 2 avoir rejoint le camp de Whispers, qui est aussi un sensitif. Mais, il faudra attendre l'épisode final pour découvrir la véritable raison de cette attitude.



Nomi et Amanita vont se marier

Après toutes les épreuves qu'elles ont endurées Nomi et Amanita vont se marier. Une séquence forte en émotion où "Neets" parle de son amour inconditionnel pour Nomi et lui présente une bague, qu'elle gardait dans une armoire. En larmes, Nomi cherche alors sous son lit la boîte où elle garde la bague de fiançailles d'Amanita. Grace à la mobilisation des fans, nous pourrons assister à la cérémonie dans l'épisode final.



Lito va tourner dans un film hollywoodien

Miguel Ángel Silvestre l'interprète du charismatique Lito Crédit : Murray Close/Netflix

La carrière de Lito a connu de nombreux rebondissements dans la saison 2. Après son coming out, l'acteur peine à se faire engager sur des films et perd son agent. Mais, un réalisateur hollywoodien oscarisé décide l'embaucher pour son prochain long-métrage intitulé Rêves ibériques.

Rajan, le mari de Kala est lié à une affaire de corruption

Kala est partagée entre ses sentiments pour Wolfang et sa loyauté envers son mari, Rajan. Il lui ordonne de quitter l'Inde pour Paris à la fin de la saison 2 pour la protéger. En effet, Rajan collabore avec les autorités pour démanteler une affaire de corruption qui gangrène le pays dans laquelle est impliquée son ami Ajay. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur ce pan de l'intrigue et on ignore encore si Rajan n'a vraiment rien à se reprocher dans cette histoire. Dans tous les cas, il permet à Kala d'être à l'abri, probablement d'Ajay.

D'autres cercles de sensitifs existent dans le monde

Riley en compagnie de Mr Hoy, un sensitif qui vivait caché de BPO Crédit : Netflix

La saison 2 a dévoilé de nombreux secrets sur les sensitifs ou "Homo sensorium" à travers de nombreux personnages. D'abord avec Lila, qui rencontre Wolfgang en Allemagne. Lors d'une scène mémorable au restaurant, on voit leurs deux cercles s'affronter. La sensitive tend aussi un piège à Wolfang, puisqu'elle travaille en réalité avec Whispers.



Riley rencontre d'abord Puck, un chimiste, grâce à son ami Vincent. Fan de ses musiques, Puck se tient même les cheveux en bleu comme la jeune femme. Elle découvre ensuite Mr.Hoy, un sensitif d'un certain âge qui travaillait au début avec BPO. C'est lui qui a inventé les "bloqueurs", ces médicaments qui empêchent Whisper et les membres de BPO d'entrer dans l'esprit des sensitifs. Le vieil homme décide d'aider Riley dans ses recherches sur BPO, puisqu'il reconnaît qu'il ne fait que survivre depuis 30 ans, caché au fond de son bureau, plutôt que de vivre pleinement. Il révèle aussi à Riley l'existence de The Archipelago, un réseau secret où les sensates communiquent entre eux.



Quant à Capheus, il reçoit la visite de trois sensitifs kenyans qui se sont connectés avec lui pendant son discours politique.



Capheus se présente à l'élection présidentielle kenyane

Capheus en compagnie de sa mère Shiro et son amie Zakia Crédit : Murray Close/Netflix

Devenue une star dans son pays après les événements de la saison 1, Capheus devient de plus en plus populaire dans la saison 2. Approché par les médiaux locaux, il se rend compte qu'il incarne un symbole pour la population. Sur les conseils de sa mère Shiro et de la journaliste Zakia Asalache, Capheus décide de se présenter à l'élection présidentielle de son pays. Entouré de son "cluster", il prononce un discours plein d'espoir et de sagesse, qui lui attire de nouveau la sympathie du public, mais aussi d'ennemis puissants.



Sun s'est échappée de prison

Emprisonnée à tort pour le meurtre de son père, commis en réalité par son frère, Sun parvient à s'échapper de prison grâce à l'aide d'une vieille détenue. Joong-Ki envoie de faux avocats dans la prison pour tuer Sun, qui décèle le piège grâce à l'aide des sensitifs. Une fois dehors, elle a l'occasion de se venger de Joong-Ki, mais elle l'épargne. Aidée du détective Mun, Sun espère pouvoir laver son honneur et être blanchie du meurtre de son père. Elle retrouve les sensates à Londres, mais elle devra redoubler de vigilance pour ne pas être de nouveau arrêtée.