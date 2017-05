publié le 17/05/2017 à 07:05

En temps normal, elle a plutôt l'habitude de courir sur la passerelle Debilly. Mais aujourd'hui, Anne Dubnidu a laissé tomber ses chaussures de sport pour nous donner rendez-vous ici, entre le XVIème et le VIème arrondissement de Paris, et se prêter à un autre exercice : celui de la séance photo.



Elle arrive tout sourire, les bras chargés d'affaires mais le pas volontaire. Pourtant, Anne, qui s'est blessée le 12 mars dernier lors du marathon de Barcelone, se déplace avec une béquille. À peine plus lente que la normale, la jeune sportive vient d'ailleurs de partager son expérience avec sa communauté, qui compose pas moins de 102.000 abonnés sur Instagram.

Sur son blog, Anne raconte alors sans filtre et en total transparence ses dernières semaines en compagnie de ses deux nouvelles (mais encombrantes) amies. Un long message sincère dans lequel la blogueuse spécialisée dans le sport et les voyages casse les barrières des réseaux sociaux et de la blogosphère. À l'image de cet échange que nous avons eu avec elle, sur les quais de Seine devant la passerelle Debilly. Rencontre avec une blogueuse qui détonne par sa franchise, son honnête d'esprit et sa feel good attitude. Avec ou sans béquille.

Devenir une vraie runneuse

Avant d'être l'une des blogueuses sportives les plus suivies en France, Anne était une lycéenne comme les autres. Passionnée par la mode, elle est inscrite sur un forum et discute avec d'autres utilisatrices de ce sujet, poste ses looks et suit quelques "anciennes", toujours très actives, telles que Et pourquoi pas Coline ? ou Audrey Lombard (à l'époque Sushi Pedro).



Après le bac, Anne se dit qu'elle aussi elle aimerait bien lancer son propre blog mais se voit plutôt "chargée de communication pour un politique". Il faudra alors attendre trois années pour que la jeune femme plonge enfin dans le grand bain de la blogosphère.



Anne déménage à Los Angeles le temps d'une année de stage, dans le cadre de ses études à Sciences Po Aix-en-Provence. C'est là qu'elle commence le sport, elle qui n'a jamais été attirée par ce mode de vie. "Au bout de six mois, lorsque je suis devenue une vraie runneuse, je me suis dit que je pouvais commencer à en parler", explique Anne, qui doit se revirement de situation à la qualité de vie de Los Angeles, "là où tout est facile, sain et accessible pour les sportifs".

Une publication partagée par Anne&Dubndidu ¿ #DubndiduCrew (@annedubndidu) le 2 Févr. 2017 à 3h15 PST

De retour en France, Anne a un peu de mal à se réaclimater. "Aux États-Unis, tout est amazing, alors qu'ici, les gens ne comprenaient pas forcément pourquoi je préférais aller à la salle de sport plutôt que de sortir boire un verre après le travail".



La blogueuse trouve du réconfort sur sa plateforme, s'inscrit à sa première course, contracte sa première blessure, met en place des rendez-vous hebdomadaires sur son blog, ouvre un compte Instagram, se met au fitness et à la natation à Brighton, au Royaume-Uni, (où elle a vécu un an)... et cumule ainsi de plus en plus d'abonnées.

Une publication partagée par Anne&Dubndidu ¿ #DubndiduCrew (@annedubndidu) le 19 Avril 2017 à 9h13 PDT

Aujourd'hui, cela peut nous paraître banale mais à l'époque, le sport et le fitness ne sont pas aussi populaires. "J'ai eu cette chance de m'y mettre un peu avant que cette vague n'arrive en France", analyse Anne, quelques années plus tard. Son approche est originale et va à l'encontre de tout ce qu'on peut lire ici et là sur la pratique sportive, notamment dans les magazines féminins.



"Je veux rendre le sport accessible aux femmes, leur montrer qu'on peut en faire pour sa santé et pas pour maigrir !", explique la blogueuse, qui a créé autour de son activité sur Internet une vaste communauté de femmes en quête d'inspiration, de motivation et de messages positifs.



À tel point que cela lui permet de sauter dans le vide de l'indépendance et donc, de quitter son travail dans une agence de communication. Une vie de bureau à laquelle Anne ne se fait définitivement pas.

Une vie de princesse ?

Mais n'allait surtout pas croire qu'Anne se tourne les pouces depuis qu'elle a dit adieu au sacro-saint CDI. La jeune femme a repris ses études "parce qu'en France, pour enseigner le sport, il faut un diplôme".



Entre ses rencontres sportives entre femmes, toutes ses activités liées à son blog (écrire des articles, prendre des photos, réaliser des vidéos, les monter, faire la compta et des factures pour les activités les moins glamour...) et ses missions dans le marketing en tant que free-lance, Anne n'a pas une minute de repos.

Une publication partagée par Anne&Dubndidu ¿ #DubndiduCrew (@annedubndidu) le 18 Avril 2017 à 7h57 PDT

Ne vous fiez pas aux paysages paradisiaques de son compte Instagram : il ne s'agit pas de vacances. "Ma vie a l'air d'être celle d'une princesse mais il faut se dire que cela ne s'arrête jamais. Même au fin fond du monde, je dois rester connectée", explique Anne plus sur le ton de la confidence que de la plainte.



Son activité, "ça reste une passion", assure d'emblée celle qui se dit "free lance" plus que "blogueuse", notamment à cause de certains médias qui ont véhiculé au fil des années une image "nunuche" de la dite-blogueuse. Encore plus lorsque son domaine de prédilection est celui du sport.



"Je fais 10 kilomètres de course en 45 minutes. Pour certains, ce n'est pas assez. Je n'ai pas un niveau d'athlète donc je ne mérite pas mon nombre d'abonnés", raconte Anne qui pourtant, nous prouve aujourd'hui qu'elle a tout d'une championne : la blessure, l'état d'esprit et surtout, l'envie d'aller toujours plus loin.

La tenue sélectionnée par Anne sur le site d'ASOS et ce panier bonus laissent à penser que la jeune blogueuse a des envies estivales. Alors qu'elle réside en banlieue parisienne, Anne s'apprête à déménager à Montpellier avant le début de l'été. "Je suis plus une fille du Sud", rigole-t-elle.



Imprimé palmiers, décor cubain, il ne manque plus qu'un verre de mojito et le bruit des vagues pour se sentir en vacances. Même en tenue de sport, la blogueuse ose l'ambiance tropicale et le détail qui fera sourire. Parce que qui a dit qu'il fallait être sobre pour faire du sport ?



