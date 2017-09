VIDÉO - Et si on traitait les athlètes masculins comme les femmes ?

publié le 05/09/2017 à 09:39

"Pourquoi vous ne souriez pas ? Vous venez de gagner, vous devriez sourire !", "Roger Federer, c'est le Serena Williams masculin", "Tom Brady (grand champion de football américain) de ne devrait pas arrêter de jouer et, je sais pas, se concentrer sur le fait de devenir père ?"...



Ces phrases sont choquantes et, pourtant, c'est ce que peuvent entendre régulièrement des femmes dont le métier est de taper une balle avec une raquette ou mettre un ballon dans un panier de basket, par exemple.

À la salle de musculation, sur le terrain, après un match, sur un canapé, la vidéo d'ATTN, un site américain engagé, multiplie les petites scènes de quotidien où les rôles masculins et féminins sont inversés.



L'objectif : montrer à quel point les sportives professionnelles sont traitées comme étant inférieures aux hommes lorsqu'elles ne sont pas tout simplement réduites à leur apparence physique. Une vidéo humoristique qui fait du bien à voir et entendre et que l'on n’hésitera pas à ressortir lors d'une prochaine grande compétition internationale.