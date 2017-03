publié le 07/03/2017 à 14:34

Le site IMDb est la bible pour les amateurs de cinéma et de séries. Toutes les œuvres y sont compilées et notées, tout comme les acteurs, les réalisateurs et les techniciens. Pour promouvoir la place des femmes dans l'industrie du cinéma, le site a lancé un nouveau système de notation baptisé "F-rating", qui prend en compte la présence féminine devant et derrière la caméra.



L'idée a germé dans l'esprit de Holly Tarquini, la directrice du festival de Bath en Angleterre, avant d'être intégrée dans un moteur de recherche disponible sur le site IMDb. "C'est super quand de nouvelles organisations se joignent à nous pour mettre en lumière le brillant travail réalisé par les femmes sur un film. Il montre aussi que l'industrie du cinéma est à la traîne dans les chances qu'elle offre aux femmes d'être traitées de manière égale", a expliqué Holly Tarquini au journal Bath Chronicle.

Pour qu'un film ou une série obtienne la note maximale au "F-rating", l'oeuvre doit être réalisée et écrite par une femme, avec la présence à l'écran d'une ou plusieurs femmes dans les personnages principaux. Dans cette catégorie figurent notamment Bridget Jones Baby, La Reine des Neiges et Toni Erdmann. Depuis la mise en application de ce système de notation, IMDb a passé près de 22.000 oeuvres à la moulinette.