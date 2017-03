publié le 28/03/2017 à 14:08

Elle n'a peur de rien et compte bien le revendiquer une année de plus. La statue de petite fille est campée depuis le 7 mars dernier face au célèbre taureau de Wall Street. Initialement installée pour une semaine, elle a bénéficié d'une prolongation jusqu'au 2 avril, puis d'un renouvellement jusqu'à la prochaine journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2018, a indiqué lundi 28 mars Bill de Blasio.



Pour le maire de New York, cette œuvre baptisée Fearless Girl ("la petite fille qui n'a peur de rien") "résonne avec notre époque". Une référence aux soulèvements citoyens que connaît le pays depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Pourtant, au départ, le destin de cette fillette n'était pas censé aller aussi loin. Comment en est-elle arrivée là ? Explications.

Fearless Girl is inspiring everyone in a moment where we need inspiration. pic.twitter.com/peNmSKL7Hw — Bill de Blasio (@NYCMayor) 27 mars 2017

Un étendard pour les droits des femmes

La présence de Fearless Girl devant le Charging Bull - symbole de la "force et du pouvoir du peuple américain", placée en décembre 1989 par le sculpteur italo-américain Arturo Di Modica - n'a rien du hasard. La fillette a été installée là le 7 mars dernier par le gestionnaire d'actifs State Street Global Advisors. Le groupe financier marquait ainsi le lancement d'une campagne pour inciter les sociétés, dans lesquelles il investit, à augmenter le nombre de femmes dans leurs conseils d'administration.

Ce coup de com' a complètement dépassé les espérances du groupe américain. L'image de la petite fille combative devant ce taureau agressif a très vite fait le tour du monde et les locaux comme touristes se pressent devant la statuette pour poser avec elle. Beaucoup se saisissent également d'elle comme d'un étendard pour les droits des femmes face à l'administration Trump, accusée de vouloir les rogner.



Il est en effet facile de voir dans cette mise en scène que, face au monde de la finance régi par les hommes, les femmes ont toute leur place. Même si elles peinent à accéder aux postes à responsabilité.

Un modèle pour les petites filles

"Fearless Girl" donne du pouvoir aux petites filles Crédit : Broadimage/Shutterstock/SIPA

La statue "représente beaucoup pour les gens de New York, en particulier les femmes et les filles", a déclaré Bill de Blasio lors d'un point de presse organisé devant la statue. En effet, selon Gale Brewer, la présidente du district de Manhattan (le quartier de Wall street), l'artiste Kristen Visbal a choisi une petite fille pour montrer aux jeunes filles qu'il est possible de se faire sa place à Wall Street.



"On peut publier tous les rapports qu'on veut, ils n'auront pas la portée symbolique d'une sculpture", a-t-elle martelé, évoquant un récent rapport parlementaire qui indiquait que moins de 20% des sièges d'administrateurs des sociétés du S&P 500 (l'équivalent du CAC 40 à la française, ndlr) étaient occupés par des femmes."