Pourquoi les femmes sont-elles peu nombreuses dans le numérique ?

Les femmes ne se sentent pas légitimes dans le numérique. Elles n'osent pas se lancer. Ingénieur, un métier réservé aux hommes ? Même si la réponse est - évidemment - non, les chiffres ne trompent pas : les femmes ne sont que 14% dans ces métiers purement techniques.



RTL Midi a parlé de ce problème avec ses auditeurs à l'occasion de la Journée de la femme digitale, un événement (dont RTL est partenaire) pour montrer aux femmes qu'elles ont toute leur place dans le monde du numérique. L'occasion pour les curieux de poser leurs questions à Aurélie Jean, fondatrice de l'entreprise In Silico Veritas et codeuse chez nos confrères de Bloomberg.



Tandis que 45% des élèves qui passent le baccalauréat scientifiques sont des filles, comment expliquer la quasi-absence de femmes dans certains métiers du numérique ? "Avant les années 80, les femmes étaient très présentes dans le milieu de l’ingénierie. Ce sont même elles qui ont créé l'informatique pendant la Seconde Guerre mondiale", a expliqué Aurélie Jean au micro de RTL. "Mais l'arrivé du PC - 'personal computer' - a transformé l'ordinateur d'outil business à outil personnel. Les gens achetaient des ordinateurs pour chez eux, en faisant une véritable économie", ajoute la spécialiste. Les femmes se sont alors éloignées de ce milieu tandis que les hommes se l'ont approprié.

Des clichés peuvent également éloigner les femmes de certaines pratiques comme le codage, ajoute Aurélie Jean. "Avec le code, on a les moyens de développer les technologies du futur et de modeler la société à son image. C'est donc quelque chose d'important", réfute l'entrepreneure qui termine son intervention sur une note d'espoir : de plus en plus de femmes se tournent aujourd'hui vers l'intelligence artificielle. Le pourcentage des femmes dans le numérique est-il sur le point d'augmenter ?