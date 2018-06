Youcef Khinache confectionne des corbeilles de fruits personnalisées

et Loïc Farge

publié le 04/06/2018 à 11:23

Dans la famille Khinache, il y a d'abord les parents, maraîchers, qui ont ouvert leur première boutique de détail fruitier en 1974. Puis il y a les enfants. Et notamment Youssef qui, à la sortie de son école de commerce en 1998, a créé Fruitselect.com sur le web, pour livrer des corbeilles de fruits en cadeau partout en France.



"Je suis tombé dans la corbeille de fruits très jeune, parce que mes parents étaient primeurs depuis de nombreuses années. L'amour du fruit a été ma passion", explique-t-il. Les compositions originales sont de véritables décorations fruitières. La présentation est soignée. La disposition joue sur les couleurs, les formes et les variétés. Chaque corbeille de fruits a son style et sa personnalité.

La corbeille de fruits se décline ainsi au gré des saisons et des messages envoyés. Le slogan de la maison, c'est "dîtes-le avec des fruits". Fruitselect.com propose des dizaines de corbeilles différentes, pour les grandes occasions (les réceptions, les fêtes de famille ou encore naissance).

Fruitselect.com s'adapte aussi aux professionnels. La moitié de ses clients sont des particuliers, mais Youssef Khinache a développé un nouveau service, dédié aux entreprises. Ses corbeilles coûtent de 29 à 200 euros.



Chaque semaine, grâce à une participation de ses clients, Fruitselect.com donne plus de 50 kilos de fruits frais à une épicerie sociale du quartier, pour les distribuer aux plus démunis qui n'ont pas les moyens d'en acheter.