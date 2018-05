En Franche-Comté, Amandine Paulin construit des maisons en acier écolos

publié le 21/05/2018 à 11:35

Cela fait six mois qu'Amandine Paulin construit des maisons sur-mesure en acier, qui peuvent être montées beaucoup plus vite qu'une maison traditionnelle. "C'est le pouvoir architectural de l'acier, puisque l'on peut réaliser des portées très longues de plus de 7 mètres sans poteau, sans report. On peut avoir des très grandes ouvertures", explique-t-elle.



"L'acier va nous permettre également de montre les maisons très rapidement, en quelques semaines. C'est aussi un matériau très noble. La maison est donc également entièrement recyclable lors de sa destruction", poursuit-elle.

Ces maisons en acier sont aussi plus économes en énergie. Surtout, Amandine Paulin laisse libre court à son imagination. Ce qui plaît à ses clients. "Les gens sont très séduits par le fait qu'ils ont des maisons sur-mesure, qui correspondent à leurs besoins, et non une maison sur catalogue, où on va déplacer quelques cloisons pour correspondre un petit peu plus à leur demande", argue Amandine.

Elle ajoute : "Là on part vraiment d'une page vierge. On écrit avec eux la maison dans laquelle ils veulent vivre". avant de prévenir : "Bien sûr cette jolie bulle de rêve a une enveloppe budgétaire qui limite certaines choses".

Des maisons construites par Modul Metal Habitat en Franche-Comté Crédit : Modul Metal Habitat

Pendant plus de neuf ans, Amandine était responsable de production dans l'industrie papetière. "Au quotidien, je manageais des équipes. Je faisais l'ensemble des taches qui incombent à la gestion d'une production d'une usine qui tourne en quatre-hui", témoigne-t-elle.



Modul Metal Habitat existait déjà en Aquitaine, mais pas encore en Franche-Comté. "La vie est faite d'opportunités. Le responsable de la maison-mère est en fait un ami, et on s'est lancé", confie notre artisan. Amandine, la bâtisseuse, a été lauréate du Prix d'Initiatives Doubs-Territoire de Belfort, qui récompense l'entrepreneuriat au féminin.