publié le 14/05/2018 à 11:50

Jean Chimisanas est originaire de Garonne. Hadrien Senegas, du Tarn. Ils sont installés ici à Pigalle, à Paris, depuis un an et demi. Ils se sont rencontrés sur les bancs de la fac à Toulouse. Ensuite, ils ont travaillé pour des grandes entreprises. Jusqu'au jour où ils ont donné leur démission pour créer leur propre projet.



Ils sont tous les deux amateurs de bonne chair. Ils aiment bien bien manger et veulent mettre en valeur les produits du Sud-Ouest. Et ils savent vous transporter au pays des fromages. Hadrien a été élevé au lait de chèvre, dans la ferme de ses parents.

Ils ont fait eux-mêmes leur boutique, dans un style rétro, tout de blanc carrelée. Baptisée "Frescolet" (ce qui signifie "agréablement frais", en occitan), elle est très jolie, avec des vitrines murales et du bois qui vient des forêts du Tarn. Hadrien, évidemment, connaît toutes les chèvres qui font leur bon fromage.