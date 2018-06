publié le 12/06/2018 à 11:15

Spider-Man s'apprête à tisser sa toile sur PlayStation. Pendant l'E3 2018, la grand-messe du jeu vidéo qui se déroule à Los Angeles, Insomniac Games a dévoilé un gameplay hallucinant de Marvel's Spider-Man.



Pendant cet extrait de 7 minutes, Peter Parker encaisse les coups. Electro, Rhino, Scorpion,l e Vautour, Mr Negative... Ses ennemis les plus redoutables sont tous présents dans Marvel's Spider-Man, attendu le 7 septembre prochain sur PS4. Au total, six super-vilains mèneront la vie dure à "Spidey". L'identité du dernier étant encore secrète, histoire d'augmenter l'impatience des joueurs et des joueuses.

Pour Marvel's Spider-Man, le héros incarné par Tom Holland au cinéma, pourra compter sur son sixième sens, mais aussi ses techniques de combat, pour venir à bout de ses différents ennemis. Rendez-vous sur PS4 à la rentrée 2018 !