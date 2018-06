VIDÉO - E3 2018 : les 30 jeux vidéo les plus attendus par les gamers

publié le 09/06/2018 à 09:30

L'E3 de 2018 approche et les joueurs du monde entier ont les cœurs qui se chargent d'espoir. Un grand nombre de studios et de constructeurs sont attendus au Convention Center de Los Angeles pour le rendez-vous incontournable du jeu vidéo qui se tiendra du 12 au 14 juin 2018.



De nombreux projets sont déjà sortis des cartons de Sony, Nintendo, Microsoft et consorts pour venir remplir les ludothèques des heureux possesseurs de PC et consoles. Mais l'E3 ne serait pas l'E3 sans un lot de fuites et de surprises à faire chavirer les foules (et exciter les investisseurs). RTL Super a repéré 30 titres capables de faire vibrer les gamers.

Dans la catégories des jeux qui devraient nous donner des nouvelles avec des trailers, des phases de gameplay et des dates de sorties notons quelques titres. Anthem, le nouveau fer de lance de BioWare qui tente une approche à la Destiny pour faire oublier l'échec qu'a été Mass Effect Andromeda. Assasssin's Creed Odyssey, la suite du volet Origins, qui se déroulera en Grèce antique a aussi été annoncé par Ubisoft il y a quelques jours après une petite fuite. Nintendo devrait de son côté annoncer sans trop de surprise les contours de son Super Smash Bros sur Switch.

Arlésiennes, suites et surprises

D'autres grands noms comme les novateurs Cyberpunk 2077 (du studio derrière le merveilleux The Witcher), Death Stranding (le nouveau bébé d'Hideo Kojima) ou Ghost of Tsushima profitent d'une belle aura pour briller lors du salon. À côté d'eux, des licences juteuses préparent leurs nouveaux numéros : Battlefield V, Kingdom's Heart 3, The Division 2, Call of Duty : Black Ops 4, Metroid Prime 4 ou le nouveau projet encore sans nom du studio From Software qui se cache derrière les sagas sombres et punitives Dark Souls et Bloodborne.



Enfin, l'E3 va devoir prouver qu'elle sait nous surprendre. De nouveaux jeux pourraient faire leur apparition et quelques suites très attendues comme Gears of War ou Fable pour la console de Microsoft, un prochain The Legend of Zelda ou une annonce concernant Final Fantasy XVI seraient des garanties de lumière pour Nintendo et Square Enix.