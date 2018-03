publié le 09/03/2018 à 07:30

Wonder Woman n'a pas fini de vous étonner. Quatre mois après la sortie de Justice League, l'Amazone dévoile de nouveaux secrets dans le making-of du film de Zack Snyder et Joss Whedon. Dans un extrait exclusif, Gal Gadot (l'interprète de l'héroïne) se confie sur son rôle et sa place de femme dans la super-team de DC Comics. "Je trouvais important qu'elle rassemble l'équipe. Son personnage devait être conforme à celle qu'elle est dans Wonder Woman", démarre Gal Gadot en faisant référence au film de 2017 qui dévoilait les origines de l'héroïne.



Dans Justice League, Wonder Woman fait de nouveau équipe avec Batman, après les événements de Batman V Superman pour recruter des méta-humains, des personnes aux pouvoirs et capacités extraordinaires. Avec Aquaman, Cyborg, Batman, Superman et The Flash, Wonder Woman est la seule femme de cette team, unie contre Steppenwolf.



"Sa plus belle qualité, c'est qu'elle se soucie des gens. Elle est sincère, alors j'ai insisté sur le fait qu'elle soit cet élément rassembleur", poursuit Gal Gadot qui endossera de nouveau le costume de l'Amazone dans Wonder Woman 2 sous la direction de Patty Jenkins.