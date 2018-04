VIDÉO - "Jurassic World 2" : une bande-annonce finale entre frissons et humour

publié le 18/04/2018 à 19:12

Les dinosaures sont bientôt de retour ! Annoncé pour le 6 juin, Jurassic World: Fallen Kingdom promet de mêler action, angoisse et humour. Portée une nouvelle fois par Owen (Chris Pratt) et Claire (Bryce Dallas Howard), héros de Jurassic World, l'histoire signée Juan Antonio Bayona se déroulera en partie, sur l'île d'Isla Nublar où se trouvent les célèbres créatures.



Owen, le dresseur des raptors devra y retourner afin de sauver les dinosaures avant que le volcan de l'île explose. Mais, l'expédition a été en réalité organisée par des scientifiques peu scrupuleux qui créent une nouvelle sorte de dinosaure terrifiante. La créature parviendra à s'échapper et sèmera probablement la mort sur son passage.

Les fans du Jurassic Park de Steven Spielberg auront de quoi sourire pendant cette bande-annonce avec le retour de Jeff Goldblum dans son rôle du mathématicien Ian Malcolm.