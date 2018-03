publié le 23/03/2018 à 10:00

Deux mois seulement après la sortie de Pentagon Papers, Steven Spielberg change une nouvelle fois de style. Avec son nouveau film Ready Player One, le réalisateur américain revient dans un genre qui a fait son succès, sa réputation et sa fortune : la science-fiction.



Son dernier long-métrage, adapté du roman d'Ernest Cline, raconte comment un jeune homme des années 2040 va devoir se lancer dans une course au trésor à travers l'Oasis. Un monde virtuel, crée par un visionnaire qui a laissé à sa mort des indices menant à un trésor. Mais dans ce futur, il n'y a pas que des joueurs innocents : on trouve aussi une entreprise géante prête à tout pour mettre la main sur l'Oasis.

Pendant 2h30, Steven Spielberg nous ballade dans un monde où l'on croise des dizaines de références à la culture populaire des années 1980. Le cinéaste a notamment été inspiré par d'autres modèles pendant son enfance.

"Quand j'étais gosse, mon premier héros de cinéma était Davy Crocket. [...] Mes parents m'ont acheté la panoplie et dans le voisinage avec tous mes copains, on était tous déguisés en Davy Crockett". En plus de ce héros de film Disney sorti dans les années 1950, le réalisateur avait aussi pour modèle Superman.