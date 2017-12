publié le 04/12/2017 à 12:52

Universal Pictures fait patienter les fans de dinosaures en publiant un court extrait du prochain Jurassic World 2 baptisé très officiellement "Fallen Kingdom" ("Le Royaume déchu"). Il faudra patienter jusqu'au jeudi 7 décembre 2017 pour en savoir plus avec un long trailer.



Dans ces quelques secondes, on retrouve le héros de la nouvelle saga, Owen Grady (Chris Pratt), face à un cataclysme. "Courrez !", hurle-t-il à ses compagnons d'infortune joués par Bryce Dallas Howard et Justice Smith. Fuit-il une armée de vélociraptors affamés ? Pas vraiment. On comprend rapidement que les dinosaures eux-même fuient l'explosion d'un volcan. Plus qu'un blockbuster trépidant rempli de reptiles géants, Jurassic World 2 s'annonce comme un film catastrophe.

Pour savoir comment nos héros vont s'en sortir, il faudra attendre de découvrir ce long-métrage qui ne manquera pas d'action le 6 juin 2018.