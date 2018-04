et Le Service Culture

publié le 12/04/2018 à 16:53

Avant de plonger dans l'univers du film, le voyage commence dans un ferry qui vous amène à Isla Nubar. C'est sur cette l'île du Costa Rica que le milliardaire John Parker Hammond a pu redonner vie à ces créatures qui peuplaient notre Terre il y a plusieurs centaines de millions d'années.



Dans cette exposition, les spectateurs naviguent entre huit salles d'exposition. Parmi ces salles, on découvre "la terre des géants", la nursery, le laboratoire Hamond ou encore l'enclos du T-Rex. Les images, les bruits et les sensations donnent l'impression d'un voyage dans le temps plus vrai que nature.

L'exposition Jurassic World présente un double intérêt. Cette visite a pour but de nous faire admirer des dinosaures grandeur nature, des robots animés et sonores dont la peau, les yeux, les mouvements sont bluffants de vérité. Mais aussi de donner des informations sur ces lointains habitants de notre planète grâce à de nombreux panneaux et des bornes interactives.

Pour découvrir l'univers du film Jurrasic Park, rendez-vous à la Cité du Cinéma de Saint-Denis à partir du 14 avril jusqu'au 2 septembre 2018. Les billets sont au prix de 19.90 euros pour les adultes et de 15.90 euros pour les moins de 11 ans.

L'entrée de l'exposition "Jurassic World" Date : 12/04/2018 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > L'entrée de l'exposition "Jurassic World" Date : Le Parasaurolophus Date : L'Indominus Rex Date : "Quand je serai grand...", une partie de l'exposition "Jurassic World" Date : Le Tyrannosaurus Rex Date : Le Laboratoire de la Création Hammond Date : 1 / 1 < > +