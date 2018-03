Faucon (Anthony Mackie) et Gamora (Zoe Saldana)

Faucon (Anthony Mackie) et Gamora (Zoe Saldana) Crédits : © Entertainment Weekly | Date :

War Machine (Don Cheadle) et Drax (Dave Bautista)

War Machine (Don Cheadle) et Drax (Dave Bautista) Crédits : © Entertainment Weekly | Date :

Mantis (Pom Klementieff) et Bucky Barnes (Sebastian Stan)

Mantis (Pom Klementieff) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) Crédits : © Entertainment Weekly | Date :

Vision (Paul Bettany) et Shuri (Letitia Wright)

Vision (Paul Bettany) et Shuri (Letitia Wright) Crédits : © Entertainment Weekly | Date :

Star-Lord (Chris Pratt) et Okoye (Danai Gurira)

Star-Lord (Chris Pratt) et Okoye (Danai Gurira) Crédits : © Entertainment Weekly | Date :

Groot (Vin Diesel), Rocket Raccoon (Bradley Cooper) et Thor (Chris Hemsworth)

Groot (Vin Diesel), Rocket Raccoon (Bradley Cooper) et Thor (Chris Hemsworth) Crédits : © Entertainment Weekly | Date :

Nebula (Karen Gillan) et Scarlet Witch (Elizabeth Olsen)

Nebula (Karen Gillan) et Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) Crédits : © Entertainment Weekly | Date :

Nebula (Karen Gillan) et Scarlet Witch (Elizabeth Olsen)

publié le 09/03/2018 à 16:28

22 héros et 1 méchant étalés sur 15 couvertures de magazine. C'est le choix qu'a opéré Entertainment Weekly pour assurer la promotion du blockbuster Avengers : Infinity War. Le prochain film de la firme Marvel sortira au cinéma le 25 avril prochain.



En attendant la sortie du film, le magazine met à l'honneur les 22 personnages ainsi que Thanos, l'ennemi juré des héros sur plusieurs unes. Le Titan fou occupe une place majeure dans l'assemblage des 15 couvertures, devenant l'attraction principal. On distingue aussi par ailleurs le logo des Avengers.

Parmi tous ses héros, on retrouve des super-héros mythiques comme Thor, Hulk et Iron Man, mais aussi Spider-Man, Black Widow et Doctor Strange. Black Panther sera aussi de la partie. Le héros originaire du Wakanda continue de séduire les spectateurs au cinéma. Tous ces emblématiques personnages, appréciés des fans, sont à retrouver dans les salles obscures en avril 2018.