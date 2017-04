publié le 29/04/2017 à 08:30

Les scènes post-générique sont comme un avant goût de la suite d'un film. Incontournables chez Marvel, elles sont attendues des spectateurs à chaque fin de projection. Les Gardiens de la Galaxie 2 ne déroge pas à la règle, puisqu'il n'y a pas moins de cinq scènes post-générique à la fin du long-métrage. Si elles peuvent parfois sembler dénuée d'intérêt, les observer avec attention permet d'obtenir quelques indices sur ce qui attendra les hors-la-loi dans le prochain volet.



Ces cinq scènes délaissent un peu les personnages principaux pour s'intéresser à des protagonistes secondaires. Kraglin, Ayesha, Stakar et Stan Lee ont droit à leur séquence alors que, dans la bande des Gardiens, seulement Groot et Star-Lord ont droit à une apparition post-crédit. Cette préférence pour les ennemis, ancien ou actuel, des Gardiens donnent déjà quelques informations sur la suite du film. Alors que nous révèlent ces scènes post-générique ? Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur le film Les Gardiens de la Galaxie 2.

1. Kraglin va maîtriser la flèche

Exaspéré par le comportement de Yondu, Kraglin pousse les Ravageurs à la mutinerie, avant de regretter que la situation ait autant dérapé. Après s'être rattrapé auprès de son capitaine, et avoir participé à la destruction d'Ego, Kraglin se voit confier la Flèche Yaka de Yondu. Ni une, ni deux, il s'entraîne à la maîtriser par le sifflement, comme son capitaine avant lui. Après plusieurs essais infructueux, Kraglin réussit finalement à soulever la flèche du sol et à la faire voler autour de lui. Seulement, elle va se planter dans l'épaule de Drax, qui hurle de douleur. Kreglin, lui, part comme si de rien n'était.

Au-delà du comique de la scène, la séquence laisse présumer que Kraglin aura un rôle important dans le prochain Gardiens de la Galaxie. En effet, maintenant que Yondu est mort et qu'il a été recueilli par les Gardiens, pourquoi repartirait-il ? Il se battra sûrement à leurs côtés dans leurs prochaines aventures. Sa présence auprès des Gardiens sera aussi un moyen pour James Gunn, qui adore les Ravageurs, de les garder encore un peu plus présents dans l'intrigue du volume 3.

2. Un nouveau rassemblement des Ravageurs ?

Comme il n'y a jamais trop de Ravageurs, la deuxième scène post-générique fait une nouvelle fois la part belle aux hors-la-loi de la Galaxie. Après la scène d'hommage à Yondu, on retrouve son ancien ami Stakar Ogord, accompagné d'autres capitaines Ravageurs et prêt à commettre un nouveau braquage. Cette scène est un gros clin d'oeil aux amateurs des comics, qui auront sans aucun doute reconnu la première génération des Gardiens de la Galaxie,ceux de Major Victory, à la fin des années 1960.



Ces gardiens d'un autre temps comprenaient d'ailleurs Stakar Ogord, sa femme Aleta, Martinex T'Naga, Charlie-27, Mainframe et Krugarr. Ici, James Gunn a décidé de transformer tout ce petit monde en Ravageurs. Quant au braquage évoqué par Stakar, il pourrait être un pan de l'intrigue du prochain volet des Gardiens de la Galaxie, mais rien n'est encore sûr.

3. Ayesha et Adam

La troisième scène générique est la plus subtile mais aussi la plus importante. Ceux qui ne connaissent pas les comics auront sans doute des difficultés à comprendre les différents enjeux qu'elle met en lumière. La Grande prêtresse Ayesha, vaincue par les Gardiens de la Galaxie, semble abattue et explique à une de ses servantes qu'elle a décidé de créer un être dont la perfection est sans égale afin de combattre les Gardiens. La caméra se tourne alors vers un immense cocon doré et Ayesha nous apprend que cet être s'appelle Adam.



Cet Adam n'est autre qu'Adam Warlock, un personnage cosmique assez complexe, qui a une place importante dans l'univers Marvel. Frère d'Ayesha dans les comics, il est ici sa créature mais cela ne lui enlève rien à ses capacités. Son histoire est intrinsèquement liée à celle de Thanos et à la dernière Pierre d'Infinité, appelée gemme de l'âme. Seulement son rôle s'annonce assez complexe : sera-t-il gentil ou méchant ?

Si James Gunn a affirmé dans une interview à Slash Film qu'Adam Walock serait bien présent dans le volume 3 des Gardiens de la Galaxie, il a aussi précisé qu'il ne figure pas au casting d'Avengers : Infinity War. Si Avengers 4 se concentre sur le Gant de l'Infini, comme l'a laissé échapper Zoe Saldana, il aura forcément un rôle à jouer puisque c'est lui qui, dans les comics, récupère le Gant des mains de Thanos. Mais alors, sera-t-il déjà un allié des Gardiens dans le prochain film ? Cela semble peu probable et on pense plutôt qu'il sera leur ennemi, manipulé par Ayesha et sa soif de vengeance.

4. Groot va devenir adolescent

C'est LA scène comique du générique : la transformation de Groot en adolescent mutique et pas vraiment à cheval sur l'hygiène. La quatrième séquence montre en effet un teen Groot accro aux jeux vidéos qui préfère rester devant l'écran que ranger sa chambre. Peter Quill lui demande de ranger les branches qu'il laisse traîner par terre et lui faire comprendre, au passage, que l'odeur de la pièce est une véritable infection.

Star-Lord n'obtient pour réponse qu'un grognement du principal intéressé, qui se replonge vite dans son jeu. Groot nous préparerait-il une petite crise d'adolescence ? S'il est beaucoup moins mignon que dans la version bébé du deuxième volet, il promet d'en faire voir de toutes les couleurs aux autres membres de l'équipe des Gardiens. En partant, Quill explique d'ailleurs qu'il commence à comprendre Yondu. Des années difficiles l'attendent.

5. Un hommage à Stan Lee

La dernière des scènes post-générique est plutôt une deuxième partie de caméo. Les Gardiens de la Galaxie 2 contient un caméo de Stan Lee, dans lequel on le voit, en combinaison d'astronaute et assis sur un astéroïde, discuter avec les Watchers, ces géants qui observent l'Univers et son histoire sans jamais intervenir. Stan Lee leur explique qu'il est un vendeur FedEx et essaie de leur expliquer comment il est arrivé là.

Dans la deuxième partie du caméo, on retrouve Stan Lee auprès de ces Watchers mais ceux-ci décident de l'abandonner à son sort et s'éloignent de lui. Alors que vient faire Stan Lee dans cette scène ? Ces quelques secondes sont en fait un très bel hommage au père de nombreux super héros et surtout une première. Lorsqu'il explique qu'il est vendeur FedEx, Stan Lee fait ici référence à son caméo dans Captain America : Civil War. C'est la première fois dans l'univers Marvel que deux films font un lien entre les caméos d'un personnage. Un bel hommage au créateur des Avengers.