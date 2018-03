publié le 30/10/2017 à 08:53

Va-t-on un jour être fasciné par la saison 8 de The Walking Dead ? Le doute est encore permis après ce deuxième épisode un peu brouillon, sauvé de justesse par un moment très attendu par les fans. Avec The Damned, on plonge un peu plus dans la guerre des Communautés contre les Sauveurs. Mais certains auront peut-être du mal à vibrer pour leurs héros ou comprendre vers où les emmènent les showrunners.





Attention, ce sujet sur le nouvel épisode de The Walking Dead contient des spoilers. Si vous ne souhaitez pas connaître les éléments de l'intrigue du deuxième épisode de la saison 8, il est temps de faire marche arrière. Passé ce point, nous allons vous révéler séquence par séquence tous les événements de ce début de saison.

Tara et Jésus ne sont plus d'accord

The Damned nous entraîne d'abord dans l'assaut mené par Tara, Jésus, Morgan et leurs compagnons contre une base des Sauveurs. Si tout se déroule bien au début - les héros éliminent rapidement et sans bruits leurs ennemis -, la situation bascule lorsque Jésus et Tara trouvent un homme dans un placard. Le pantalon trempé d'urine et complètement hagard, il leur demande de l'épargner. Tara n'a que faire de ses supplications, alors que Jésus refuse de tirer sur un homme désarmé qui se rend. "Nous ne sommes pas là pour la vengeance", explique-t-il à Tara, qui ne veut prendre aucun risque et tuer cet homme.

Bien évidemment, il s'agit d'un Sauveur qui prend Jésus en otage. C'était à prévoir et on se doute également que Jésus va s'en sortir. Il désarme son agresseur mais refuse une nouvelle fois de le tuer. "Maggie [leader de la Colline] écoutera mes arguments", explique-t-il à Tara. Les deux héros réussissent finalement à prendre la base. Jésus décide une nouvelle fois d'épargner les Sauveurs, qui se sont rendus, devant Tara, excédée. Reste à savoir ce que Rick et Maggie décideront.



Morgan est-il vraiment immortel ?

Depuis la mort de Benjamin, qu'il considérait comme son fils, dans la saison 7, Morgan est redevenu un tueur comme au début de la série. Il n'a pas peur pendant l'assaut contre les Sauveurs et refuse que deux de ses camarades le protègent. "Je suis immortel", leur explique-t-il avec sérieux. On se demande ce qui a bien pu se passer dans sa tête pour qu'il puisse en être si sûr. A priori, personne n'est immortel dans The Walking Dead... même les zombies.



Il faut avouer qu'il sort indemne d'une attaque des Sauveurs. Est-il vraiment immortel ? Son gilet pare-balles lui suffit ? On ne sait une nouvelle fois pas trop où nous emmènent les showrunners.



Morales est (enfin) de retour

Le synopsis de l'épisode 2 nous l'avait annoncé : "Rick va recroiser un visage familier". Et les rumeurs disaient vrai : c'est bien Morales qui fait son retour dans cette saison 8. Personne n'avait de ses nouvelles depuis la saison 1, au cours de laquelle il avait décidé de faire route avec sa famille pour Birmingham, en Alabama. C'est là qu'il avait quitté Rick et son groupe. Ils se rendaient, de leur côté, à Atlanta.



Les retrouvailles sont loin d'être amicales. Morales fait partie des Sauveurs et compte les prévenir de la présence de Rick dans le refuge. Reste à savoir si Rick, qui a assassiné sans le savoir le père d'un bébé quelques minutes avant ces "retrouvailles, neutralisera ou non son vieil ami. A moins que Daryl, qui se trouve lui aussi dans le bâtiment, arrive à temps pour le sauver. Il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine pour découvrir si Morales est de retour pour une longue durée dans le show.