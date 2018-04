publié le 10/04/2018 à 18:53

De l'action, de l'action et encore de l'action. Si vous espériez depuis longtemps (comme beaucoup) une grande bataille finale pour enfin avancer dans l'intrigue et en finir avec le conflit entre Rick et Negan, le "season finale" de la saison 8 de The Walking Dead devrait vous exaucer.



La bande-annonce de l'épisode 16, qui sera diffusé sur OCS lundi 16 avril 2018, annonce déjà une grande bataille. On peut voir chacun des clans résolus à en découdre. Les amis de Rick et de Michonne sont persuadés de disposer d'un avantage stratégique (les plans envoyés par Dwight) et semblent plonger la tête la première dans le dernier piège fomenté par Negan dans l'épisode 15.

De son côté, Negan avance confiant avec les munitions créées par la fabrique d'Eugene. Ce dernier est montré en train de menacer Gabriel avec une arme de poing avant qu'un montage très rapide ne montre le chaos qui attend les personnages : armes dégainées, paysages ravagés par les flammes... Cette fin de saison promet une bonne dose de spectacle.