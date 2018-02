publié le 23/02/2018 à 15:26

Coup dur pour le prochain film sur la super-héroïne Batgirl. Le réalisateur Joss Whedon a annoncé dans les colonnes de The Hollywood Reporter qu'il abandonnait le projet, faute d'idées. "Batgirl est un projet tellement excitant et Warner/DC ont été des partenaires tellement collaboratifs et encourageants qu’il m’a fallu des mois pour me rendre compte que je n’avais pas vraiment d’histoire", débute le réalisateur qui a signé les deux premiers volets des Avengers et Justice League, après le départ de Zack Snyder.



"Je suis reconnaissant envers Geoff [Johns, président de DC],Toby [Emmerich, président de Warner Bros] et tous ceux qui ont été si accueillants quand je suis arrivé, et si compréhensifs quand j’ai… heu, y’ a-t-il un mot plus sexy qu'échoué' ?", poursuit Joss Whedon dans son communiqué relayé par The Hollywood Reporter.



Selon les sources citées par le média américain, cela fait plus d'un an que Joss Whedon travaillait sur une adaptation des aventures de Batgirl. Dans les comics, elle est connue pour avoir été incarnée par 5 femmes dont la plus célèbre Barbara Gordon, la fille adoptive du commissaire James Gordon.

Une réalisatrice pour le remplacer ?

Qui pourrait donc prendre la relève d'un projet, qui a l'air aussi difficile à réaliser ? Pour le moment, il n'y a pas d'annonce officielle de la part de DC Comics et Warnes Bros. Sur Twitter, la scénariste Roxane Guy, qui a signé la série Black Panther: World Of Wakanda, n'a pas hésité à postuler. Michelle Wells, la vice-présidente de DC-Entertainment lui a alors transmis son mail pour qu'elle puisse lui envoyer officiellement sa candidature.

If you're serious...contact me. michele.wells@dcentertainment.com — Michele Wells (@michelewells) 22 février 2018

Après le succès de Wonder Woman sous la houlette de Patty Jenkins, DC Comics et Warner Bros choisiront peut-être une femme pour réaliser un second film consacré à une super-héroïne.