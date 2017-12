publié le 08/12/2017 à 14:30

Padawans, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'intrigue de Star Wars 8, passez votre chemin, car la suite du texte contient de potentiels spoilers.



Décidément, Rian Johnson se lâche. Après avoir dévoilé le premier mot de Star Wars 8 le week-end dernier chez Jimmy Kimmel, voilà qu'il aurait annoncé un moment-clef du film dans un entretien pour le magazine SyFy Wire.



Une information à prendre avec des pincettes, puisque l'équipe du film n'a pas le droit de divulguer la moindre information avant sa sortie dans les salles. Mais la révélation de Rian Johnson aura de quoi réjouir les fans.

Il explique d'abord au magazine combien l'entente sur le tournage était bonne. "On se parlait souvent les uns et les autres sur le tournage pour se dire : 'C'est le plus grand film indépendant de tous les temps' (...) Mais, on n'avait pas l'impression de tourner quelque chose de différent [des autres films de la saga], on était confiant. Mais, une ou deux fois par jour, on regardait autour de nous et on se disait : 'Et là nous filmons Luke et Leia dans le Faucon Millenium" ou 'C'est C-3PO qui apparaît à l'écran !" Le tournage était donc à 98% familier et à 2% effrayant".

Luke et Leia bien réunis dans "Star Wars 8"

Vous avez bien lu. Luke et Leia devront donc enfin être réunis dans l'épisode 8 ! Et pas n'importe où : sur le Faucon Millenium, le vaisseau emblématique de leurs aventures de la saga originelle. Reste à savoir à quel moment se déroulera cette scène tant attendue par les fans.



Au début du film, lorsque Luke décide de quitter Anch-To avec Rey et Chewbacca ? Après la bataille sur la planète Crait entre l'Alliance Rebelle et le Premier Ordre ou à la toute fin du film ? Dans tous les cas, ce passage sera fort en émotions. On n'a pas vu Luke et Leia ensemble à l'écran depuis Le retour du Jedi (épisode 6), sorti en 1983.