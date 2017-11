publié le 20/11/2017 à 15:44

On en sait un peu plus sur Star Wars 8 et ses personnages. Le magazine américain Entertainment Weekly vient de dévoiler 15 nouvelles photos des Derniers Jedi. Luke Skywalker, Rey, Leia... Tous les héros préférés des fans sont présents. On retrouve Luke à bord du Faucon Millenium, probablement avant son départ de la planète Ahch-To, Rey brandissant son sabre laser d'un air menaçant (comme dans le second trailer), mais aussi un face-à-face plein de tensions entre Leia et le pilote Poe Dameron.



Vous l'aurez deviné, à quelques semaines de la sortie de Star Wars 8, Disney et LucasFilm passent à la vitesse supérieure pour promouvoir le film de Rian Johnson. Si aucun synopsis officiel n'a été dévoilé, les photos et les bandes-annonces commencent largement à dessiner l'intrigue. Mais, l'une des questions qui taraudent le plus les fans concerne Luke : va-t-il basculer du Côté Obscur ? Le doute est (encore) permis.

‘#StarWars: #TheLastJedi’ is the episode that will change the saga forever. Here’s the untold story behind the upcoming film: https://t.co/y2aD4kYbph pic.twitter.com/mnea6D3iBT — Entertainment Weekly (@EW) 19 novembre 2017

Luke et Leia réunis

En plus des photos, EW propose quatre couvertures dédiées à Star Wars 8. Rey et Kylo Ren posent à côte à côté avec leurs sabres laser, dans ce qui semblerait être la base du Premier Ordre. Luke et Leia sont réunis, même si on ignore encore s'ils le seront réellement dans l'histoire.



Les deux autres Unes sont consacrées à Finn et Rose (nouvelle héroïne de la saga) accompagnés de BB-8. Les deux membres de l'Alliance Rebelle devront réaliser une mission de la plus haute importance qui les conduira sur la planète Canto Bight et son clinquant casino. Enfin, Poe Dameron pose aux côtés de l'Amirale Holdo, figure de la Résistance dont le rôle est encore mystérieux.